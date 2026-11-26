Ngày 26.11, tại phường Phước Thắng (TP.HCM), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2026. Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

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Năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức điều động trên 680 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển bảo đảm an toàn tuyệt đối, tăng 194 lượt so với năm 2025. Trong công tác tìm kiếm cứu nạn, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý kịp thời 128 thông tin; điều động 18 lượt tàu, xuồng trực tiếp tham gia cứu nạn, cứu sống 215 thuyền viên và cứu kéo 4 phương tiện gặp nạn về bờ an toàn.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Bộ Tư lệnh Vùng đã kiểm tra, xử lý 30 vụ/35 phương tiện vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính và bán phát mại hàng hóa tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước hơn 40,5 tỉ đồng.

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Đặc biệt, đơn vị đã chủ trì, phối hợp đấu tranh triệt phá thành công 9 vụ án, chuyên án về ma túy, bắt giữ 23 đối tượng; chủ trì phối hợp điều tra, phát hiện, thu giữ hơn 1.148kg ketamine và trên 8000 lít dầu DO (Chuyên án 126-MT).

Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thực thi pháp luật, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và công tác dân vận được triển khai sâu rộng, thiết thực.

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Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn ghi nhận, biểu dương những thành tích nổi bật của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong năm 2026; yêu cầu trong thời gian tới tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các dấu hiệu vi phạm.

Cùng với đó, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng để nắm chắc, đánh giá đúng tình hình trên các vùng biển, chủ động phương án xử trí các tình huống, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.