Pháp đang hợp tác với Ukraine về việc sản xuất hệ thống tên lửa phòng không SAMP/T NG (Sol-Air Moyenne Portee/Terrestre - Thế hệ mới), người đứng đầu Tổng vụ Quan hệ Quốc tế và Chiến lược (DGRIS) Pháp cho biết khi trả lời phỏng vấn Tạp chí Esprit Defense.

"Chúng tôi đang hợp tác với Ukraine về hệ thống SAMP/T NG để cung cấp cho họ phương tiện bảo vệ không phận của mình", bà A. Ryufo tuyên bố và nói thêm SAMP/T NG và Patriot là hai tổ hợp phòng không duy nhất có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo Nga.

Theo bà A. Ryufo, hình thức viện trợ quân sự của Pháp cho Ukraine đã thay đổi kể từ năm 2022, khi việc chuyển giao thiết bị từ các kho dự trữ hiện có đã được thay thế bằng sản xuất và phát triển công nghệ chung.

Những đợt giao hàng ban đầu được lên kế hoạch để tránh làm cạn kiệt kho dự trữ của Lực lượng vũ trang Pháp. Giờ đây phương pháp tiếp cận mới dựa trên sản xuất chung và các khoản vay từ Liên minh châu Âu (EU).

Chương trình của EU được đề cập là Khoản vay Hỗ trợ Ukraine (USL) trị giá 90 tỷ euro cho giai đoạn 2026 - 2027. Trong đó 60 tỷ euro được dành cho các nhu cầu quốc phòng, bao gồm cả phòng không.

Vào thời điểm tháng 9/2026, Tổng thống Zelensky tuyên bố Kyiv sẵn sàng sử dụng khoản vay này để mua thêm các hệ thống phòng không SAMP/T và tên lửa cho chúng, nhà lãnh đạo còn cho biết họ sẽ bắt đầu sản xuất vũ khí Pháp tại Ukraine.

Theo người đứng đầu chính quyền Kyiv, các chuyên gia của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cùng với một nhóm kỹ sư người Pháp đã thực hiện một số sửa đổi đối với hệ thống phòng không tầm xa này.

Những thông số cải tiến đã được nêu rõ trong tuyên bố chung giữa hai vị tổng thống Ukraine và Pháp ngày 14/7/2026. Như đã tiết lộ, Ukraine sẽ là quốc gia đầu tiên có thể sử dụng tổ hợp SAMP/T NG trong điều kiện thực chiến.

Quân đội Ukraine dự định đặt mua 4 hệ thống tên lửa phòng không SAMP/T NG, kinh phí sẽ được yêu cầu theo các đợt giao hàng cho năm 2026 và 2027, hiện tại giá trị hợp đồng chưa được tiết lộ.

Được biết danh sách giao hàng cho năm 2026 bao gồm 5 radar GM400, 1 radar đa chức năng GF300 (Ground Fire 300) và 1 radar Kronos. Các thành phần của tổ hợp SAMP/T NG sẽ giao theo từng giai đoạn, khi chúng được sản xuất và kiểm định, bắt đầu từ năm 2027.

Thành phần đầu tiên của tổ hợp là đài radar GF300, dự kiến sẽ được triển khai tại Ukraine vào cuối năm 2026. Việc giao radar GM400 theo kế hoạch ​​sẽ hoàn tất vào cuối năm 2027.

Trong quá trình chờ đợi giao hàng đầy đủ, Pháp sẽ cung cấp 2 hệ thống SAMP/T phiên bản cơ sở cho Ukraine. Sau khi giao đầy đủ vũ khí mới, chúng sẽ được trả lại cho Paris.

Pháp và Ý đã cho phép sản xuất tên lửa phòng không Aster 30 tại Ukraine theo giấy phép, quá trình trên ​​sẽ bắt đầu vào cuối năm 2026. Các bên cũng nhất trí đẩy nhanh tiến độ giao hàng đối với tên lửa phòng không Aster 30 đã ký hợp đồng trước đó.

Vào ngày 17/11/2025, các bên đã ký một tuyên bố về ý định ban đầu, dự kiến ​​Ukraine có thể mua 8 hệ thống phòng không SAMP/T NG, mỗi hệ thống có 6 bệ phóng. Tuy nhiên sau đó vào tháng 7/2026, các bên đã giảm số lượng xuống còn 4 tổ hợp do khó khăn trong sản xuất.