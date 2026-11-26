Theo phóng viên TTXVN tại Đức, Thủ tướng Friedrich Merz đã bác bỏ đề xuất thỏa hiệp của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa về ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu (EU) giai đoạn 2028–2034, cho rằng quy mô ngân sách vẫn quá lớn và vượt quá khả năng đóng góp của các nước thành viên.

Ông cũng yêu cầu cả 27 quốc gia EU cùng tham gia hỗ trợ Ukraine, chấm dứt cơ chế miễn trừ đối với một số nước trong việc bảo đảm các khoản vay dành cho Kiev.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại Hội nghị doanh nghiệp Đức – châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 19 (APK 2026), diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 30/10/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ), Thủ tướng Merz cho biết những đề xuất hiện chưa đủ cơ sở để các nước đạt được thỏa thuận cuối cùng. Theo ông, tổng quy mô ngân sách cần được điều chỉnh xuống mức mà các quốc gia thành viên thực sự có khả năng chi trả. Trước đó, ông Costa đề xuất cắt giảm khoảng 204 tỷ euro (224 tỷ USD) so với dự thảo ban đầu của Ủy ban châu Âu (EC), đưa tổng ngân sách dài hạn của EU xuống còn 1.780 tỷ euro cho giai đoạn 2028–2034. Tuy nhiên, mức điều chỉnh này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của Berlin.

Thủ tướng Merz phản đối việc EU phát hành thêm nợ chung để tài trợ cho các hoạt động của khối. Ông cho rằng ưu tiên của châu Âu phải là một nền kinh tế thịnh vượng và củng cố thị trường nội khối. Vì vậy, ông không kỳ vọng hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày lần này có thể đạt được thỏa thuận cuối cùng về ngân sách.

Bên cạnh vấn đề ngân sách, việc phân bổ trách nhiệm hỗ trợ Ukraine cũng là điểm bất đồng lớn. Thủ tướng Đức yêu cầu tất cả 27 nước thành viên EU phải tham gia hỗ trợ Kiev, thay vì để một số quốc gia đứng ngoài. Theo ông Merz, không quốc gia nào ở châu Âu có lợi ích trong việc để xảy ra thêm các làn sóng người tị nạn từ Ukraine nếu cuộc xung đột không sớm kết thúc.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức cũng lưu ý không được xem nhẹ viện trợ nhân đạo. Trước đó, Thủ tướng Bulgaria, ông Rumen Radev tuyên bố nước này không tham gia hỗ trợ quân sự nhưng sẵn sàng đóng góp viện trợ nhân đạo. Ông đề xuất thành lập hai quỹ riêng biệt, một dành cho hỗ trợ quân sự và một dành cho hỗ trợ dân sự, nhằm bù đắp khoản thiếu hụt tài chính 45 tỷ euro của Ukraine trong năm 2027.

Bulgaria trước đây cùng Slovakia, Hungary và CH Séc thuộc nhóm các nước có quan điểm hoài nghi đối với việc tiếp tục mở rộng hỗ trợ Ukraine. Hiện Slovakia, CH Séc và Hungary được hưởng cơ chế miễn trừ trong khoản vay 90 tỷ euro dành cho Kiev, theo đó ba nước này không phải tham gia bảo đảm khoản vay.

Thủ tướng Áo Christian Stocker ủng hộ yêu cầu của ông Merz, cho rằng EU cần tìm kiếm một giải pháp chung và không thể tiếp tục duy trì những ngoại lệ như hiện nay trong tương lai.

Theo ông, cần có một cách tiếp cận khác để bảo đảm sự chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên.

Trong khi đó, Thủ tướng CH Séc, ông Andrej Babis phản đối việc gắn vấn đề tài trợ Ukraine với đàm phán ngân sách dài hạn của EU. Ông cho rằng hai vấn đề cần được thương lượng riêng rẽ, đồng thời nhấn mạnh CH Séc cần nguồn lực tài chính cho các khoản chi tiêu khác và sẽ đấu tranh để bảo vệ lợi ích của mình.