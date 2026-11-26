Giàn bơm dầu tại Luling, Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 10 xu (tương đương 0,1%) lên mức 94,71 USD/thùng vào lúc 13 giờ 40 phút (giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 31 xu (0,4%) lên mức 83,99 USD/thùng. Giới quan sát lưu ý sẽ không có mức giá chốt phiên chính thức cho dầu WTI trong ngày 26/11 do thị trường Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn.

Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đã tăng phiên thứ ba liên tiếp và vọt khoảng 5% trong tuần qua, phục hồi một phần sau khi bốc hơi gần 25% giá trị kể từ đầu tháng 11/2026.

Trên thực địa, lực lượng Houthi tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura (cơ sở lớn nhất của Saudi Arabia và là trạm xuất khẩu trọng yếu) cũng như khu kinh tế tài chính tại thủ đô Riyadh. Cùng lúc đó, giao thông qua eo biển Hormuz đối mặt với nguy cơ tê liệt: hãng thông tấn Fars dẫn thông cáo từ quân đội phía Iran cho biết một số tàu chở dầu đã vướng thủy lôi và bốc cháy khi đi vào vùng hạn chế tại tuyến đường thủy huyết mạch này.

Giới chuyên gia cảnh báo xung đột lan rộng tại Trung Đông đe dọa đảo ngược tiến trình phục hồi dòng chảy dầu mỏ đạt được trong những tuần gần đây. Mặc dù xuất khẩu từ Vùng Vịnh có dấu hiệu tăng nhẹ vào tuần trước, xu hướng chung vẫn là sụt giảm. Thực tế đó thúc đẩy thị trường định giá lại các chi phí bù đắp rủi ro địa chính trị.

Về mặt chính sách, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (gọi chung là OPEC+) dự kiến sẽ tiến hành nhóm họp vào ngày 29/11 tới để quyết định chiến lược sản lượng cho năm 2027. Khối này đang đối mặt với bài toán cân bằng thị trường khi không còn sự tham gia của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đồng thời chịu sức ép từ Iraq và Kazakhstan trong việc nâng mức ước tính công suất khai thác.

Ngoài ra, thị trường cũng nhận được sự hỗ trợ từ báo cáo mới nhất của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Số liệu cho thấy lượng dự trữ dầu thô của nước này chỉ tăng 1,1 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 20/11, thấp hơn so với mức dự báo tăng 1,5 triệu thùng của giới phân tích.