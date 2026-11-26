Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 24/11 thông báo nhiều máy bay quân sự Nga đã đi vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ), đồng thời tiếp cận khu vực không phận quanh đảo Ulleungdo.

Diễn biến khiến Seoul phải triển khai tiêm kích trực ban để giám sát và ngăn chặn nguy cơ xâm nhập.

Biên đội tiêm kích F-15K của Hàn Quốc được lệnh cất cánh khẩn cấp, theo dõi nhóm máy bay Nga và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Biên đội tiêm kích F-15K của Hàn Quốc được lệnh cất cánh khẩn cấp, theo dõi nhóm máy bay Nga và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Sự việc còn dẫn đến phản ứng phòng thủ dân sự bất thường trên đảo Ulleungdo. Chính quyền địa phương yêu cầu người dân xuống hầm trú ẩn do lo ngại các máy bay xuất hiện là phi cơ Triều Tiên.

Cảnh báo được dỡ bỏ khoảng 3 phút sau khi nhóm máy bay Nga rời khỏi khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/11 xác nhận 2 oanh tạc cơ chiến lược Tu-160, được tiêm kích Su-30SM và Su-35S hộ tống, đã hoàn thành chuyến bay theo kế hoạch trên vùng trời quốc tế ở biển Nhật Bản. Nhiệm vụ kéo dài khoảng 10 tiếng.

Theo phía Nga, một số chiến đấu cơ nước ngoài đã tiếp cận và bay kèm biên đội trong một khoảng thời gian nhất định.

Moscow khẳng định hoạt động của không quân nước này tuân thủ các quy định quốc tế về sử dụng vùng trời.

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố còn cho thấy tiêm kích tàng hình Su-57 xuất hiện trong đội hình cùng oanh tạc cơ Tu-160.

Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận chiếc Su-57 trực tiếp tham gia nhiệm vụ trên biển Nhật Bản hay đảm nhiệm vai trò cụ thể nào.

Trước hoạt động của máy bay Nga, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã triệu tập tùy viên quân sự Nga Nikolai Marchenko.

Ông Kim Hak-jo, Cục trưởng Chính sách Quốc tế thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, bày tỏ phản đối mạnh mẽ và yêu cầu Moscow chấm dứt những hoạt động tương tự.

Seoul cho rằng việc máy bay quân sự Nga đi vào KADIZ mà không thông báo trước là hành động không thể chấp nhận, có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và khu vực.

Máy bay đi vào khu vực này thường được yêu cầu cung cấp lộ trình, thông báo vị trí và duy trì liên lạc với cơ quan kiểm soát.

Nếu không tuân thủ, nước quản lý có thể điều tiêm kích đánh chặn, yêu cầu nhận dạng hoặc rời khỏi khu vực.

Tuy nhiên, do ADIZ không đồng nghĩa với không phận quốc gia, việc máy bay đi vào khu vực này không tự động tạo căn cứ pháp lý để nước sở tại sử dụng vũ lực.