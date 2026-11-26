“Hành động tấn công của Iran nhằm vào một cơ sở trọng yếu, khiến các mảnh vỡ rơi xuống và làm 4 người bị thương”, Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết, đồng thời thông tin thêm rằng những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Vụ việc cũng gây thiệt hại về vật chất, song mức độ thiệt hại chưa được công bố.

Tất cả các chuyến bay trên hành lang hàng không kết nối châu Âu, vùng Vịnh và châu Á, đang bay qua không phận Iraq hướng về vùng Vịnh, đều bị yêu cầu đổi hướng, buộc các máy bay phải chuyển hướng đột ngột trước khi tiến vào không phận Kuwait.

Máy bay không người lái (UAV) của Iran. Ảnh: Reuters

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Kuwait diễn ra chỉ một ngày sau khi Đại sứ quán trực tuyến của Mỹ tại Iran cảnh báo Tehran, lực lượng Houthi tại Yemen và các nhóm đồng minh khác có thể nhắm mục tiêu vào công dân và các lợi ích của Mỹ trong khu vực, bao gồm các doanh nghiệp và tổ chức.

Washington khuyến cáo công dân Mỹ trên khắp Trung Đông nâng cao cảnh giác sau khi Iran tấn công các cơ sở của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, trong khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công một tòa tháp ở khu tài chính tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, khiến 11 người bị thương.

Kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát vào cuối tháng 2, phần lớn các chuyến bay quốc tế đi qua châu Âu hướng tới các trung tâm hàng không lớn như Doha, Abu Dhabi, Dubai và các điểm đến khác đều sử dụng tuyến đường qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Kuwait, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).