Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24/11 cảnh báo Ukraine có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng sau các vụ tập kích nhằm vào tàu Nga tại Libya và biển Baltic.

Đề cập đến vụ tàu hàng Sparta II bị máy bay không người lái (UAV) tấn công ở phía đông vịnh Phần Lan, ông Peskov cho rằng việc các hoạt động gây bất ổn lan rộng sang khu vực Baltic là một xu hướng nguy hiểm. Ông cảnh báo diễn biến này có thể khiến tình hình khu vực căng thẳng hơn.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng bày tỏ hy vọng các quốc gia vùng Baltic sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để cảnh báo Ukraine không tiếp tục những hành động mà Moscow coi là nguy hiểm.

Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể quốc gia nào có thể tham gia vào nỗ lực này.

Liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng lực lượng Kiev đã đánh chìm tàu hộ vệ Merkury của Nga tại Libya, ông Peskov cho biết Điện Kremlin đã ghi nhận thông tin.

Bộ Quốc phòng Nga đang xử lý vụ việc và có thể công bố thông tin nếu thấy cần thiết.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Phần Lan ngày 21/11 thông báo tàu hàng Sparta II của Nga bị UAV tấn công ở phía tây đảo Suursaari, trên vùng biển quốc tế thuộc phía đông vịnh Phần Lan.

Vụ việc khiến tàu bốc cháy và trôi dạt về phía vùng biển Phần Lan. Lực lượng cứu hộ nước này đã tham gia dập lửa trước khi con tàu được lai dắt về phía Nga.

Theo nền tảng theo dõi trừng phạt Opensanctions, tàu Sparta II nằm trong danh sách trừng phạt của Ukraine và Mỹ do bị nghi ngờ vận chuyển vũ khí từ Syria sang Nga.

Dữ liệu hàng hải cho thấy con tàu rời St. Petersburg tối 19/11, hướng tới cảng Baltiysk thuộc vùng Kaliningrad.

Một ngày sau vụ việc, tàu hộ vệ Merkury của Nga bị xuồng không người lái mặt nước (USV) tập kích tại quân cảng Benghazi, Libya.

Theo kết quả điều tra sơ bộ được công bố, ít nhất 4 USV bị ngăn chặn, trong khi 2 chiếc khác đánh trúng chiến hạm, khiến tàu hư hại nghiêm trọng và chìm một phần. Một tàu hàng mang cờ Malta cũng bị tấn công ngoài khơi Benghazi.

Ông Zelensky xác nhận Ukraine triển khai 7 USV trong chiến dịch do Cơ quan An ninh Ukraine phối hợp với quân đội thực hiện.

Kiev tuyên bố tàu hộ vệ Merkury bị đánh chìm, nhưng tình trạng cuối cùng của chiến hạm chưa được xác nhận độc lập.

Ông Peskov khẳng định Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine và duy trì các đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng quân sự của Kiev.

Tuyên bố này cho thấy Moscow chưa có dấu hiệu thay đổi lập trường trước những diễn biến mới trên biển.