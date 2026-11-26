Ông nhớ lại, từ năm 1967, không quân Mỹ đã sử dụng loại tên lửa không đối đất, thường gọi là sơ-rai. Thoạt đầu, nghe cấp trên phổ biến có một loại tên lửa mới được trang bị cho máy bay Mỹ gọi là sơ-rai, nhiều người vẫn không biết nó là loại vũ khí gì, khả năng sát thương ra sao. Cấp trên và các chuyên gia Liên Xô sau khi thống kê những tổn thất đều nhận định địch đã trang bị cho máy bay một loại tên lửa chống ra-đa và có nhiễu rất lớn. Cả máy bay của không quân và hải quân cùng đánh, chứ không riêng một loại nào. Đó là sự thật mà chiến trường phải nghiên cứu để tìm cách đối phó.

Không lâu sau đó, Nguyễn Lành đã trực tiếp chứng kiến sự kinh hoàng của tên lửa sơ-rai khi đánh vào trận địa tên lửa của ta. Hôm ấy, Đảng bộ Trung đoàn 275 (Sư đoàn 365, Quân chủng PKKQ) tổ chức đại hội. Kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 67 (Trung đoàn 275) được triệu tập về Trung đoàn để dự đại hội.

Để đảm bảo đơn vị sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn đã điều kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 68 sang trực chiến. Máy bay địch tiếp tục đánh phá thành phố Vinh và các huyện lân cận của tỉnh Nghệ An. Tiểu đoàn được lệnh vào cấp một, phát sóng sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu. Bất ngờ, hai quả tên lửa sơ-rai theo sóng điện từ của ăng-ten thu phát đã cắm luôn vào giữa xe điều khiển và xe tính toán. Xe điều khiển và xe tính toán mất sức chiến đấu, Tiểu đoàn 67 coi như bị tê liệt.

Kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 67 rút kinh nghiệm sau trận đánh máy bay Mỹ. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Lành đứng thứ hai, từ phải sang. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trở về đơn vị, nhìn anh em, người hy sinh, người bị thương, Nguyễn Lành thầm kêu lên: “Thế là mình bị mất trắng”. Vì anh biết, không phải dễ để có được một người trắc thủ vừa có trình độ chuyên môn cao, dũng cảm chiến đấu, am hiểu về khoa học kỹ thuật như các đồng chí: Või, Kình, Hạnh.

Sau tổn thất trên, quân chủng cấp bổ sung cho Tiểu đoàn 67 một bộ khí tài mới. Tiếp nhận khí tài xong, đơn vị vừa huấn luyện vừa làm quen với khí tài mới, con người mới được khoảng một tuần thì nhận được lệnh tiếp tục ra quân chiến đấu. Bây giờ, Tiểu đoàn có nhiệm vụ tổ chức đánh từ trên xuống, nghĩa là đánh ở Tân Kỳ (Nghệ An) trước, sau đó cơ động xuống thành phố Vinh.

Về mặt chiến thuật, các đơn vị trong Quân chủng đã dính sơ-rai khá nhiều nên Nguyễn Lành xác định đã ra quân là phải đối phó với sơ-rai. Vì vậy, anh suy nghĩ mình phải tính cách khác, làm sao đánh cho nhanh, đánh không theo thông lệ… Trong quá trình huấn luyện, Nguyễn Lành bàn bạc với Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Duy Biên, cùng nghiên cứu cách đối phó với tên lửa sơ-rai của địch một cách hiệu quả. Trước đó, Quân chủng đã điều 4 tiểu đoàn của Trung đoàn 285 (Sư đoàn 365) từ Hải Phòng vừa vào cắm chốt ở miền Trung được một tháng nhưng đều bị dính sơ-rai, bộ đội thương vong, khí tài bị đánh hư hỏng.

Trước tình hình trên, Quân chủng tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm chiến đấu tại Tân Kỳ, do Tư lệnh Phùng Thế Tài chủ trì. Kíp chiến đấu của các trung đoàn đều được triệu tập về đây.

Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Lành trầm ngâm nhớ lại: “Có sống trong thời khắc đó mới thấy hết được sự ám ảnh của sơ-rai đối với bộ đội ra-đa, tên lửa lớn như thế nào. Ta chỉ cần mở máy, phát sóng là sơ-rai đã từ đâu bay đến liền. Tại hội nghị, các ý kiến tham gia cũng chưa tìm ra được cách chống sơ-rai hữu hiệu, chỉ kêu gọi các đơn vị sáng tạo trong cách đánh”.

Thực tế, nếu có sáng tạo cách đánh mới thì xác suất may rủi cũng rất cao, nhưng không thể ngồi nhìn máy bay địch tự do bay lượn trên bầu trời, đánh phá các mục tiêu tùy thích. Trăn trở suy nghĩ mãi, Nguyễn Lành trình bày với Tiểu đoàn trưởng tất cả cách đánh dự kiến của mình. Ông Nguyễn Duy Biên nhất trí: “Được! Cứ huấn luyện đi”.

Học viên các nước XHCN tại Học viện Phòng không Quốc gia Liên Xô mang tên Giu-cốp trong ngày ra trường năm 1982. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Lành đứng hàng đầu, ngoài cùng bên phải. Ảnh do nhân vật cung cấp

Cách đánh mà Nguyễn Lành đề xuất là đối với đài ra đa dẫn đường ∏12 vẫn phát sóng liên tục theo dõi, bắt mục tiêu từ xa (vì bước sóng của ra-đa không trùng bước sóng với tên lửa sơ-rai nên địch không phát hiện được), vừa quay vừa báo tọa độ, phương vị, cự ly về đài điều khiển thông qua chiến sĩ tiêu đồ.

Trong lúc đó, bộ phận tên lửa chuẩn bị tất cả mọi thứ để có thể phóng đạn được ngay, nhưng không bám theo mục tiêu liên tục, vì nếu phát sóng bám liên tục thì bị sơ-rai theo cánh sóng lao vào trận địa. Đài điều khiển thực hiện bắt mục tiêu ở cự ly gần, phát sóng chỉ từ 3 đến 5 giây là phóng đạn ngay; mỗi lần xác định tham số tất cả mọi thứ là 5km, nhân lên ba lần thành 15km. Sĩ quan điều khiển thay vì quan sát trên màn hình của mình để sục sạo mục tiêu, bây giờ chuyển sang quan sát màn vi-kô (buko) của tiểu đoàn trưởng và nghe thông báo của chiến sĩ tiêu đồ để xác định tín hiệu máy bay địch. Do đó, yêu cầu các trắc thủ phải đạt trình độ cao trong chiến đấu, thao tác phải tuyệt đối chính xác và thực sự bình tĩnh. Trước khi vào tổ chức huấn luyện, ông làm báo cáo gửi lên chỉ huy cấp trên, ghi trong văn bản và phương án chiến đấu đề ra lấy tên là “đánh gấp”.

Mặc dù đã tổ chức huấn luyện cho các trắc thủ thuần thục từ lúc bắt mục tiêu đến khi phóng đạn không vượt quá 5 giây, nhưng chưa áp dụng thực tế chiến đấu nên anh vẫn chưa yên tâm. Sau một thời gian cũng cố, Tiểu đoàn lựa chọn trận địa tại khu vực giáp ranh giữa hai huyện Yên Thành và Tân Kỳ của tỉnh Nghệ An, tổ chức ra quân trận đầu theo cách đánh mới.

Hôm ấy, chiếc máy bay thứ nhất bay vào, sĩ quan điều khiển Nguyễn Lành nhấn nút phóng quả một, đạn không trúng mục tiêu nhưng chống được sơ-rai. Vì sau khi phóng xong, phát hiện sơ-rai, anh bỏ đạn (nghĩa là dừng theo dõi đường bay của tên lửa) và rút tay quay, tắt sóng. Trước đó, trắc thủ theo dõi phát hiện thấy tín hiệu lạ đã kêu lên: “Có sơ-rai”. Kết quả, mặc dù không đánh được máy bay nhưng bắt được tín hiệu sơ-rai cũng có thể coi như một thắng lợi.

Anh rút tay quay, tắt sóng một lúc thì có tiếng nổ ở ngay vị trí cách trận địa mấy trăm mét. Tiểu đoàn trưởng bấy giờ mới bảo: “Anh dùng cụm từ sơ-rai là không được. Vì chiến sĩ nghe thấy sẽ có cảm giác rất kinh khủng. Vậy nên không được nói cụm từ đó mà phải dùng cụm từ khác thay thế”. Nguyễn Lành nghĩ thủ trưởng nói rất đúng, đến mình là sĩ quan điều khiển mà nghe nói đến sơ-rai cũng có cảm giác sởn da gà huống gì là anh em chiến sĩ. Sau đó, anh rút kinh nghiệm với các trắc thủ là khi phát hiện sơ-rai chỉ cần báo cáo có “tín hiệu lạ” để cho sĩ quan điều khiển xử lý. Không thấy địch đánh phá trận địa, đơn vị tiếp tục đánh trận thứ hai. Tuy nhiên, khí tài vừa mới phát sóng thì trinh sát báo ngay đã xuất hiện tín hiệu tên lửa không đối đất của địch. Lập tức, tiểu đoàn trưởng hạ lệnh ngừng phát sóng và rút tay quay ra, đêm đó coi như không đánh được. Nỗi ám ảnh sơ-rai vẫn bao trùm trong đầu người lính tên lửa.

Thượng tướng Phạm Văn Trà, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm và kiểm tra Sư đoàn 375, năm 1988. Trong ảnh: Thượng tướng Phạm Văn Trà trò chuyện cùng Anh hùng Nguyễn Lành. Ảnh do nhân vật cung cấp

Chỉ huy Trung đoàn hạ lệnh phải đánh bằng được, Quân chủng cũng quyết tâm rất cao. Không chỉ riêng Tiểu đoàn 67, các đơn vị bạn ra quân ba, bốn lần nhưng đều đánh không được vì gặp sơ-rai, mà có sơ-rai thì phải chống, nếu không chống thì mất khí tài, vậy nên đánh không được. Trận đánh tiếp theo, Quân chủng đưa đoàn chuyên gia xuống Tiểu đoàn 67, trực tiếp lên xe và tổ chức quay camera theo dõi tỉ mỉ. Khi đài ra-đa dẫn đường báo có máy bay địch, Nguyễn Lành chuyển nâng cao thế phát sóng, theo dõi mục tiêu từ cự ly khoảng 30km sau đó tắt sóng ngay và theo dõi mục tiêu trên màn hình Vi-cô (Buko) của Tiểu đoàn trưởng và bảng tiêu đồ 5x5 được bố trí trên xe điều khiển.

Máy bay địch vào đến 18km, với giãn cách 6 giây, anh phóng quả thứ nhất rồi tiếp tục phóng quả thứ hai. Trên màn hình xuất hiện một vệt sáng đi xuống, trắc thủ báo “có tín hiệu lạ”. Nguyễn Lành nhìn lên màn hình nghĩ ngay đến sơ-rai. Đồng chí chuyên gia ngồi bên cạnh bảo: “Bỏ đi!”. Nguyễn Lành trả lời: “Có chết cùng chết!”. Vì lúc đó anh suy nghĩ: “Mình phóng trước nó, sao mình bỏ? Mình phóng quả thứ hai thì nó mới phóng quả thứ nhất, chắc gì nó phóng đã chính xác, mặt khác chắc gì là tên lửa hay lại tín hiệu khác”. Vì vậy, khi quả thứ nhất phóng lên nổ, Nguyễn Lành làm động tác quay ăng-ten, đồng thời giật tay quay tắt sóng luôn. Sau mấy giây, hai tiếng nổ bùm bùm vọng vào xe, một quả nổ cách khoảng 300 mét và quả kia cách khoảng 500 mét. Bên ngoài, trinh sát báo vào: “Máy bay cháy dữ dội”.

Khoảng 3 giờ sáng hôm ấy, tức là ngay khi trận đánh vừa diễn ra, Trung đoàn trưởng Nguyễn Sinh Huy điện xuống biểu dương vì đây là lần đầu tiên Bộ đội Tên lửa chống được sơ-rai và bắn cháy máy bay. Cuốn phim ghi lại toàn bộ từ đầu đến cuối từ quá trình chuẩn bị, diễn biến và đánh như thế nào được tức tốc chuyển về Hà Nội để Quân chủng, các chuyên gia mổ xẻ, phân tích.

Sau đó, Nguyễn Lành được mệnh danh: “Số một về chống sơ-rai”. Chiến thắng này cũng chứng minh cho cách “đánh gấp” của anh là đúng và có hiệu quả rõ ràng. Khi Trung đoàn tổ chức rút kinh nghiệm, Nguyễn Lành đề xuất nên đổi tên “đánh gấp” thành một cái tên khác chứ tên đó nghe không được hay lắm. Chỉ huy Trung đoàn 275 đồng ý và báo cáo lên Quân chủng. Dựa vào băng video và bài viết của anh, Bộ tư lệnh Quân chủng PKKQ phân tích và đổi tên thành “đánh nhanh có chuẩn bị” nghe hợp lý hơn, sát hơn, đúng hơn và có tính khoa học. Từ đấy, phương pháp “đánh nhanh có chuẩn bị” phổ biến cho các đơn vị trong toàn Quân chủng để chống sơ-rai.

Hạnh phúc bình dị của Anh hùng Nguyễn Lành bên người vợ thủy chung.

Sau chiến công “gạt sơ-rai”, Thiếu úy, sĩ quan điều khiển Nguyễn Lành được điều động đi nhiều đơn vị khác nhau. Đầu năm 1971, anh trở lại Tiểu đoàn 67, Trung đoàn 275 nhận công tác với chức danh Tiểu đoàn phó. Trên cương vị mới, anh cùng đồng đội tiếp tục lập nên một chiến công có thể xem là “đi vào lịch sử”. Đó là thời khắc 3 giờ ngày 29-3-1972, kíp chiến đấu của Tiểu đoàn 67 do Tiểu đoàn phó Nguyễn Lành chỉ huy đã bắn cháy một chiếc máy bay AC.130 được ví như “bóng ma trên đường Trường Sơn”.

“Lúc đó, cả Tiểu đoàn vô cùng phấn khởi vì đây là hai quả đạn cuối cùng của đơn vị đã diệt được máy bay AC.130 và 14 tên giặc lái phải đền tội sau nhiều ngày gian khổ, chịu bao tổn thất. Chỉ huy Trung đoàn điện xuống biểu dương tại chỗ Tiểu đoàn 67, đồng thời thông báo Tư lệnh Đoàn 559 Đồng Sỹ Nguyên quyết định tặng Tiểu đoàn một xe lương khô, một con bò và một cái đài, về nước sẽ nhận bò sau. Từ đó, trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại không còn thấy bóng dáng của máy bay AC.130”, người anh hùng năm xưa bồi hồi kết thúc câu chuyện trong mạch hồi tưởng một thời tuổi xuân bên bệ phóng.