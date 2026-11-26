Chuyến bay gần 15 giờ từ Thâm Quyến, Trung Quốc, về căn cứ Andrews, bang Maryland, ngày 19/11 được xem là cột mốc đáng chú ý đối với chương trình chuyên cơ Air Force One (Không lực Một')của tổng thống Mỹ.

Chiếc Không lực Một mang số hiệu VC-25B Bridge đã hoàn thành hành trình xuyên Thái Bình Dương mà không cần dừng lại tiếp nhiên liệu, phá kỷ lục về thời gian bay liên tục của Air Force One.

Tổng thống Donald Trump ca ngợi chiếc máy bay sau khi trở về Mỹ, cho rằng đây là chuyến bay dài nhất từng được thực hiện bởi chuyên cơ tổng thống.

Theo thông tin Nhà Trắng cung cấp cho báo chí, máy bay cất cánh lúc 17h54 ngày 19/11 theo giờ địa phương tại Thâm Quyến và hạ cánh xuống căn cứ Andrews lúc 20h01 cùng ngày theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Chuyến bay kéo dài gần 15 giờ, đồng thời lập kỷ lục về trọng lượng cất cánh trong lịch sử Không quân Mỹ.

Theo thông tin trên tấm thẻ kỷ niệm được phát cho các phóng viên, chiếc máy bay cất cánh với trọng lượng gần 1 triệu pound, tương đương khoảng 454 tấn.

VC-25B Bridge là máy bay Boeing 747-8i được cải tiến để phục vụ Tổng thống Mỹ. Máy bay bay qua Thái Bình Dương ở độ cao khoảng 33.000 feet, với tốc độ trung bình 500 hải lý/giờ, đi qua Trung Quốc, Nhật Bản, Alaska, Canada trước khi đến Mỹ.

Thành tích này đặc biệt đáng chú ý bởi máy bay không có khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Đây cũng là vấn đề gây tranh luận đối với chương trình thay thế chuyên cơ tổng thống hiện nay.

Hai chiếc VC-25A đang phục vụ Tổng thống Mỹ có thể tiếp nhiên liệu trên không trong tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã loại bỏ yêu cầu này đối với những chiếc VC-25B mới trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhằm giảm chi phí và đơn giản hóa chương trình.

Vấn đề nằm ở chỗ khả năng tiếp nhiên liệu trên không giúp chuyên cơ duy trì hoạt động lâu hơn trong các tình huống khủng hoảng, đặc biệt khi cần đảm bảo cho Tổng thống, các cố vấn và quan chức cấp cao trên không để duy trì hoạt động chỉ huy của chính phủ.

Một điểm đáng lo ngại khác là tầm bay dự kiến của 2 chiếc VC-25B mới. Yêu cầu ban đầu của Không quân Mỹ là khoảng 7.100 hải lý, nhưng sau đó được điều chỉnh xuống còn 5.900 hải lý.

Trong khi đó, 2 chiếc VC-25A hiện tại có tầm bay khoảng 6.800 hải lý nếu không tiếp nhiên liệu.

Chuyến bay từ Thâm Quyến về căn cứ Andrews dài khoảng 7.500 hải lý, vượt mức yêu cầu tầm bay 5.900 hải lý của VC-25B mới.

Tuy nhiên, chiếc VC-25B Bridge không phải máy bay được chế tạo chuyên dụng như phiên bản thay thế. Vì vậy, thành tích của nó chưa chứng minh rằng 2 chiếc VC-25B tương lai có thể thực hiện hành trình tương tự.

Dù chuyến bay lập kỷ lục là thành tựu đáng kể, chương trình Air Force One vẫn đối mặt nhiều câu hỏi về năng lực hoạt động, đặc biệt là khả năng duy trì nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp.

Đây là yếu tố quan trọng hơn một kỷ lục bay đơn thuần đối với chuyên cơ phục vụ Tổng thống Mỹ.