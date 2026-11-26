Nvidia ngày 23/11 thông báo tái bổ nhiệm ông Jensen Huang làm Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO), chưa đầy 2 tuần sau khi ông rời vị trí này.

Quyết định được đưa ra sau một chiến dịch vận động kéo dài khoảng 48 giờ, với sự tham gia trực tiếp của Tổng thống Donald Trump, Phó tổng thống JD Vance và nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền M

Theo Wall Street Journal, sau khi ông Huang từ chức hôm 12/11, ông Trump nhiều lần nói với các cộng sự rằng cần đưa doanh nhân này trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia.

Tổng thống Mỹ xem ông Huang là một đồng minh quan trọng, đồng thời đánh giá vai trò của Nvidia có ý nghĩa lớn đối với vị thế công nghệ của Mỹ.

Bước ngoặt xuất hiện vào ngày 21/11, khi Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche thông báo với ông Trump và ông Vance rằng Jensen Huang không phải mục tiêu trong bất kỳ cuộc điều tra nào của Bộ Tư pháp.

Ông Blanche cũng cho biết cơ quan này không có bằng chứng cho thấy Huang vi phạm pháp luật hoặc gây ra rủi ro an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa mọi cuộc điều tra liên quan đến Nvidia và hoạt động chuyển chip sang Trung Quốc đã kết thúc.

Thông tin trên tạo cơ sở để Nhà Trắng tiếp cận hội đồng quản trị Nvidia. Trong khoảng 2 ngày tiếp theo, ông Trump và cấp dưới liên tục truyền đạt những bảo đảm của Bộ Tư pháp, nhằm thuyết phục các thành viên hội đồng xem xét lại quyết định trước đó.

Theo Semafor, ông Trump thậm chí gọi điện trực tiếp cho hội đồng quản trị khi cuộc họp đang diễn ra.

Tổng thống lập luận rằng ông Huang không biết việc một số khách hàng bị nghi chuyển trái phép chip trí tuệ nhân tạo sang Trung Quốc. Ông cũng ca ngợi nhà lãnh đạo Nvidia là một nhân vật có giá trị đối với nước Mỹ.

Trước đó, ông Trump từng đề cập khả năng Nvidia lựa chọn cựu CEO Apple Tim Cook thay thế Huang.

Tuy nhiên, sau khi chứng kiến phản ứng tiêu cực của thị trường và lắng nghe ý kiến từ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, Tổng thống Mỹ chuyển sang ủng hộ việc đưa Huang trở lại.

Chiều 22/11, hội đồng quản trị Nvidia họp nhiều giờ và trao đổi trực tiếp với Huang. Sau cuộc họp kéo dài đến đêm, các thành viên thống nhất khôi phục chức vụ cho ông.

Nvidia cho biết quyết định được thông qua nhất trí, sau khi hội đồng tiếp nhận ý kiến từ các cấp cao trong chính phủ Mỹ và đánh giá việc Huang trở lại không gây rủi ro an ninh quốc gia.

Khi trở lại trụ sở ngày 23/11, Huang được nhân viên chào đón bằng những tiếng reo hò. Ông xin lỗi vì đã khiến tập thể phải trải qua giai đoạn khó khăn, đồng thời cam kết sẽ trở thành một CEO tốt hơn.

Thông báo phục chức giúp cổ phiếu Nvidia tăng mạnh, có thời điểm tăng hơn 30%. Cuộc điều tra và hoạt động giám sát của quốc hội liên quan đến Nvidia vẫn tiếp tục.

Ông Trump ca ngợi quyết định của hội đồng quản trị, trong khi một số nghị sĩ cả hai đảng đặt câu hỏi về vai trò của chính phủ trong quyết định nhân sự của một doanh nghiệp tư nhân.