Nam sinh THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) giành vòng nguyệt quế Tuần Olympia 26

Cuộc thi Tuần 3 - Tháng 3 - Quý 4 chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 chứng kiến màn tranh tài của bốn thí sinh: Phạm Nguyễn Mỹ Linh (trường THPT Hồng Thái - Hà Nội), Nguyễn Lê Thiên Hương (trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng - Vĩnh Long), Lý Ngọc Thành (trường THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng) và Đặng Hoàng Nhân (trường THPT chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi).

Ảnh: Fanpage Đường lên đỉnh Olympia.

Phần thi Khởi động, không khí tại trường quay diễn ra vô cùng sôi nổi với màn thể hiện của các thí sinh, tạm thời dẫn đầu là Hoàng Nhân với 60 điểm, Mỹ Linh ở vị trí thứ hai với 40 điểm, Thiên Hương và Ngọc Thành có cùng số điểm 25.

Vòng thi Vượt chướng ngại vật, Thiên Hương đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời sau hai gợi ý nhưng chưa chính xác. Ngay sau đó, Hoàng Nhân bấm chuông và có đáp án đúng, củng cố ngôi đầu bảng với 120 điểm. Mỹ Linh có 70 điểm, Ngọc Thành đạt 45 điểm và Thiên Hương có 35 điểm.

Từ khóa "ISS" giúp Hoàng Nhân gia tăng cách biệt điểm số với các bạn còn lại.

Đến với phần Tăng tốc, điểm số của các thí sinh gia tăng đáng kể sau loạt câu hỏi, Hoàng Nhân vẫn đang dẫn đầu "đoàn leo núi" với 170 điểm, Ngọc Thành vươn lên thứ hai với 125 điểm, Thiên Hương có 85 điểm và Mỹ Linh đạt 80 điểm.

Ở phần thi Về đích, Hoàng Nhân lựa chọn 3 câu 20 điểm. Nam sinh có 20 điểm trong câu trả lời đầu tiên, sau đó cả Hương và Nhân đều chưa có đáp án đúng ở câu hỏi thứ hai. Nhân có thêm 20 điểm trong câu hỏi cuối. Hoàng Nhân có 210 điểm sau phần thi.

Hoàng Nhân có màn về đích ổn định.

Ngọc Thành chọn gói câu hỏi 20-30-30 điểm. Ở câu đầu tiên, nam sinh mất 20 điểm vào tay Mỹ Linh, Thành chưa ghi thêm điểm ở câu hỏi tiếp theo. Ngôi sao hy vọng không thể giúp nam sinh cải thiện số điểm. Ngọc Thành hoàn thành phần thi về đích với 85 điểm.

Ngọc Thành có phần về đích chưa thực sự trọn vẹn.

Mỹ Linh chọn gói câu 20-30-20 điểm. Linh mất 20 điểm vào tay Thiên Hương trong câu hỏi đầu tiên và tiếp tục mất 30 điểm cho Ngọc Thành ở câu hỏi kế tiếp. Ngôi sao hy vọng chưa thể giúp nữ sinh có thêm điểm ở câu cuối. Mỹ Linh về đích với 30 điểm.

Mỹ Linh có phần về đích chưa thực sự tự tin.

Thiên Hương chọn ba câu 30 điểm. Nữ sinh mất 30 điểm đầu tiên cho Ngọc Thành và không ghi thêm điểm ở câu hỏi kế tiếp. Ngôi sao hy vọng chưa đem lại may mắn cho Hương, cô bạn mất 30 điểm vào tay Mỹ Linh. Thiên Hương về đích với 35 điểm.

Thiên Hương đã rất nỗ lực để về đích.

Kết quả chung cuộc, với bản lĩnh và phong độ ổn định qua các vòng thi, Hoàng Nhân (trường THPT chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi) trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế Tuần chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 với 235 điểm. Về nhì là Ngọc Thành (trường THPT chuyên Trần Phú - Hải Phòng) có 145 điểm. Mỹ Linh (trường THPT Hồng Thái - Hà Nội) có 60 điểm và Thiên Hương (trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng - Vĩnh Long) đạt 30 điểm.