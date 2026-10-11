7 đội giành vé dự FIFA Club World Cup 2029

Tổng số 32 suất tham dự giải đấu được phân bổ theo cấu trúc tiêu chuẩn của FIFA. PSG là đội đầu tiên đạt tiêu chuẩn với tư cách nhà vô địch châu lục. Họ giành vé trực tiếp thông qua các chức vô địch giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu (Champions League/Libertadores) trong giai đoạn 2025–2028.

Điều tương tự xảy ra với Flamengo. Đại diện của Brazil cũng vô địch Nam Mỹ và sẽ có lần thứ hai liên tiếp dự giải sau giải đấu năm 2025.

Al-Ahli với chức vô địch AFC Champions League Elite năm ngoái cũng đủ tiêu chuẩn. Đây là lần đầu tiên đại diện Saudi Arabia dự giải FIFA Club World Cup.

Toluca FC (đại diện của Mexico) giành chức vô địch CONCACAF Champions League 2026 và đủ điều kiện dự giải.

Một đại diện khác của Mexico là Cruz Azul cũng vô địch CONCACAF Champions League 2025 và đủ điều kiện dự giải.

Mamelodi Sundowns (Nam Phi) vô địch CAF Champions League 2025/26 và đủ điều kiện dự giải. Đây là lần thứ hai liên tiếp họ dự FIFA Club World Cup.

Pyramids FC (Ai Cập) sẽ là tân binh của Club World Cup 2029, sau khi vô địch châu Phi năm ngoái. Ngoài suất dành cho các đội vô địch, các đội có thành tích tốt trên bảng xếp hạng châu lục (hệ số 4 năm) của từng liên đoàn cũng sẽ giành vé. Suất dành cho nước chủ nhà (1 suất đặc cách) dành cho đại diện của quốc gia đăng cai giải đấu chưa được công bố.

Những ngôi sao rớt giá trên thị trường chuyển nhượng Bản cập nhật định giá của Transfermarkt ngày 8/10 ghi nhận nhiều ngôi sao giảm giá trị trên thị trường chuyển nhượng.