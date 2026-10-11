Kết quả V.League 2026-2027 vòng 3: Bảng xếp hạng mới nhất

Bảng xếp hạng V.League vòng 3

CLB Công an Hà Nội chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng sau khi đánh bại Đồng Nai 3-0 ở trận đấu sớm. HAGL thắng trận đầu tiên trong mùa giải khi vượt qua Đà Nẵng 3-0.

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục diễn biến bảng xếp hạng V.League 2026-2027 theo diễn biến các trận đấu và thông tin chính thức trên trang chủ VPF.

Thứ hạng các đội ở vòng 3 như sau.

BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2026-2027 vòng 2

XH

Đội

TĐ

BT

BB

Đ

1

Công an Hà Nội

3

6

0

9

2

Ninh Bình

3

7

3

7

3

Sông Lam Nghệ An

2

5

1

6

4

Thanh Hoá

3

6

5

6

5

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

3

4

3

6

6

Nam Định

3

5

4

4

7

Công an TP.HCM

2

3

2

3

8

Bắc Ninh

2

1

1

3

9

Đà Nẵng

3

5

6

3

10

Thể Công Viettel

3

3

4

3

11

Hải Phòng

3

5

7

3

12

Hoàng Anh Gia Lai

3

4

7

3

13

Hà Nội

2

2

7

0

14

Đồng Nai

3

0

6

0

Chú thích: XH = Xếp hạng; TR = Số trận; BT = Bàn thắng; BB = Bàn thua; Đ = Điểm.

HAGL 3-0 Đà Nẵng

Hoàng Anh Gia Lai giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải để thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng. Đội bóng phố núi đánh bại Đà Nẵng 3-0 bằng các pha lập công của Augusto Luaan, Robson Alves và Lucas Jacintho.

HAGL thắng Đà Nẵng 3-0. (Ảnh: VPF)

Thể Công Viettel 1-3 Hà Tĩnh

Bất ngờ đầu tiên của vòng đấu là việc Thể Công Viettel thua 1-3 ngay trên sân nhà trước Hà Tĩnh. Luiz Antonio mở tỷ số cho đội khách ở phút 16. Khuất Văn Khang gỡ hòa 1-1 không lâu sau đó.

Trong hiệp 2, Hà Tĩnh tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trong lối chơi. Họ khiến Thể Công Viettel bế tắc. Cú đúp của Daniel Passira ở các phút 60 và 63 giúp Hà Tĩnh giành 3 điểm.

Đồng Nai 0-3 CAHN

CLB Công an Hà Nội tạm chiếm ngôi đầu bảng sau trận đấu sớm. Tấm thẻ đỏ của Lê Văn Sơn ở phút 16 khiến Đồng Nai rơi vào thế khó.

Dù vậy, đội đương kim vô địch cũng phải chờ tới hiệp 2 mới ghi bàn. Alan Sebastiao, Brayan Perea và Lê Phạm Thành Long lần lượt lập công trong vòng 7 phút để giúp CAHN giành chiến thắng 3-0.

Đồng Nai (áo xanh) chưa có điểm ở V.League 2026-2027. (Ảnh: VPF)