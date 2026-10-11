Hà Nội FC thắng vất vả tân binh Bắc Ninh, cắt chuỗi toàn thua

Sau hai vòng đấu đầu tiên trắng tay, Hà Nội FC bước vào cuộc tiếp đón Bắc Ninh với áp lực không nhỏ. Đội bóng Thủ đô bộc lộ khá nhiều vấn đề trong hai trận đấu trước, đặc biệt ở khả năng phòng ngự, chống phản công và sự thiếu đột biến trong những tình huống tấn công cuối cùng.

Bắc Ninh, với tư cách tân binh V.League, được xem là đối thủ vừa sức để Hà Nội FC tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Tuy nhiên, đội chủ sân Hàng Đẫy tiếp tục trải qua một trận đấu không hề dễ dàng.

Hà Nội FC cuối cùng cũng có chiến thắng đầu tiên tại V.League 2026-2027 khi vượt qua tân binh Bắc Ninh với tỷ số 1-0, qua đó chấm dứt chuỗi hai trận toàn thua. Ảnh: Hà Nội FC

Bước ngoặt xuất hiện ở phút 27. Ngân Văn Đại có pha đi bóng xâm nhập vòng cấm và bị Văn Quyết truy cản khiến tiền đạo Bắc Ninh ngã xuống. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

Sau khi tham khảo VAR, quyết định được giữ nguyên và Bắc Ninh đứng trước cơ hội rất tốt để mở tỷ số. Tuy nhiên, Brenner Marlos lại thực hiện cú sút đưa bóng đi chệch khung thành. Hà Nội FC thoát khỏi bàn thua trong gang tấc.

Việc Bắc Ninh bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11 m càng khiến trận đấu trở nên căng thẳng. Hà Nội FC kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không dễ xuyên phá hàng thủ đội khách. Những pha xử lý ở 1/3 cuối sân tiếp tục là vấn đề với đội bóng Thủ đô.

Phải đến phút 78, Hà Nội FC mới tìm được bàn thắng quyết định. Andrew Jung lên tiếng đúng thời điểm, mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho đội chủ nhà. Đây là 3 điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Hà Nội FC. Sau hai thất bại liên tiếp, đội bóng Thủ đô cuối cùng đã cắt được chuỗi toàn thua và có điểm số đầu tiên tại V.League mùa này.

Chiến thắng chưa thể che lấp hoàn toàn những vấn đề Hà Nội FC đang gặp phải. Họ vẫn cần cải thiện khả năng chống phản công, đồng thời phải tạo ra nhiều phương án tấn công hơn thay vì phụ thuộc vào những khoảnh khắc cá nhân.

Thử thách tiếp theo sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Ở vòng đấu tới, Hà Nội FC phải đối đầu CAHN, đội đang dẫn đầu bảng với thành tích toàn thắng cả 3 trận. Sau khi tìm lại cảm giác chiến thắng, Hà Nội FC sẽ cần một màn trình diễn tốt hơn nếu muốn tạo ra bất ngờ trước đội bóng đang có phong độ cao nhất giải.