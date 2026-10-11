U17 nữ Việt Nam đoạt vé tham dự vòng chung kết châu Á đầy thuyết phục

U17 nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu đoạt vé dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Trước khi bước vào trận đấu trên sân Bà Rịa (TPHCM) vào tối 11-10, cả Việt Nam lẫn Kyrgyzstan đều có 6 điểm tuyệt đối sau những chiến thắng trước Palestine và Quần đảo Bắc Mariana. Tuy nhiên, đội chủ nhà xếp trên nhờ chỉ số phụ tốt hơn. Do bảng D chỉ có 1 suất trực tiếp vào vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027, U17 nữ Việt Nam chỉ cần không thua để hoàn thành mục tiêu giành vé.

Dù vậy, các học trò của HLV Okiyama Masahiko (Nhật Bản) không lựa chọn lối chơi thận trọng mà chủ động tấn công, quyết tâm giành chiến thắng. Trong tình huống lộn xộn trước vòng cấm Kyrgyzstan ở phút 23, Phan Thị Thu Phương tung cú sút buộc hàng phòng ngự đội khách phải lăn xả cản phá. Một phút sau, Đỗ Thị Hà Vi có cơ hội thuận lợi trong khu vực 5m50 nhưng cú dứt điểm của cô lại đưa bóng tìm đến cột dọc.

Sức ép liên tục của U17 nữ Việt Nam cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 25. Hà Vi xử lý kỹ thuật trong vòng cấm rồi nhả bóng ngược ra tuyến hai cho Nguyễn Thị Huyền Trang. Trong tư thế trống trải, Huyền Trang bình tĩnh đệm bóng vào góc cao, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng giúp các cô gái áo đỏ thi đấu tự tin hơn, đồng thời tạo lợi thế quan trọng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé dự vòng chung kết.

U17 nữ Việt Nam có hành trình tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027 đầy thuyết phục. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sang hiệp 2, HLV Okiyama Masahiko có những điều chỉnh về chiến thuật lẫn nhân sự, song U17 nữ Việt Nam vẫn làm chủ cuộc chơi. Đội chủ nhà liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Kyrgyzstan.

Phút 55, Việt Nam tổ chức tấn công bên cánh phải. Huyền Trang thực hiện quả tạt có điểm rơi khó chịu, tạo điều kiện cho Hà Vi bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa. Thủ môn Sezimbubu dù bay người hết cỡ cũng không thể cứu thua, giúp U17 nữ Việt Nam nhân đôi cách biệt.

Niềm vui của các cầu thủ U17 nữ Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Bàn thắng thứ 2 càng tiếp thêm sự tự tin cho các học trò của HLV Okiyama Masahiko. Các cô gái áo đỏ khi thì đẩy cao tốc độ trận đấu, tạo ra những cơ hội khiến khán đài dậy sóng, lúc lại chủ động giảm nhịp độ để kiểm soát thế trận. Phút 85, Trương Khánh Chi dứt điểm trong khu vực 5m50 nhưng đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Một phút sau, Hà Vi tiếp tục bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với thủ môn Sezimbubu.

Dẫu vậy, chiến thắng 2-0 vẫn được U17 nữ Việt Nam bảo toàn đến khi trọng tài Yusupova Roziyabonu (Uzbekistan) thổi còi mãn cuộc. Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng, thầy trò HLV Okiyama Masahiko chính thức giành ngôi đầu bảng D và đoạt vé trực tiếp tham dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.