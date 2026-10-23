Củng cố thế trận lòng dân

Trong 10 năm (2015-2025), thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Đề án 3094 của UBND tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương KVBG thành lập các mô hình tự quản phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QPAN); phân công cán bộ Biên phòng trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ các mô hình duy trì hoạt động nền nếp, hiệu quả.

Trên 2 tuyến biên giới, các mô hình: “Tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tự quản an ninh trật tự”, “Tự quản tàu thuyền, bến bãi an toàn”, “Tổ tàu thuyền đoàn kết trên biển”... góp phần xây dựng một thế trận BPTD vững chắc.

Các đồn Biên phòng cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thành lập 59 tổ tự quản với 1.532 hộ gia đình gồm 3.884 thành viên tham gia; có 1.020 hộ gia đình với 1.395 cá nhân đăng ký tự quản bảo vệ hơn 400km đường biên, 134 mốc quốc giới và 36 cọc dấu; có 738 tổ với 4.839 thành viên tham gia tự quản an ninh trật tự thôn, bản; thành lập 1 tổ gồm 32 thành viên tự quản khu vực cửa khẩu; 180 tổ với 1.848 tàu thuyền, 12.696 thuyền viên tham gia các tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn; có 49 tổ tự quản bến bãi an toàn với 1.753 thành viên; 98 thôn, bản với 6.491 hộ gia đình tham gia mô hình “Thôn, bản không có tội phạm về ma túy”.

Bộ đội Biên phòng giúp dân phát triển kinh tế tại địa bàn biên giới - Ảnh: T.L

Các mô hình tự quản phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, tin cậy, người có uy tín, tích cực nắm tình hình, cung cấp thông tin, phối hợp với BĐBP, Công an và chính quyền địa phương nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, các mô hình đã cung cấp cho lực lượng BĐBP 5.729 nguồn tin, trong đó có 3.168 nguồn tin giá trị.

Các tổ tự quản cùng với lực lượng BĐBP tổ chức trên 4.000 đợt tuần tra đơn phương bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, huy động 42.096 lượt cán bộ, chiến sĩ BĐBP, dân quân và người dân tham gia; 17.720 đợt tuần tra bờ biển với sự tham gia của 118.955 lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân; 713 đợt tuần tra bảo vệ vùng biển kết hợp giám sát hoạt động nghề cá, huy động 1.444 lượt phương tiện và 14.454 lượt cán bộ, chiến sĩ BĐBP, lực lượng kiểm ngư và người dân; 1.020 đợt tuần tra bảo vệ rừng với 7.501 lượt người tham gia. Qua tuần tra trên biển, lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn, xua đuổi, xử lý 3.504 lượt tàu cá nước ngoài vi phạm, trong đó bắt giữ và phóng thích trên biển 524 tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền, đánh bắt trộm hải sản...

Là địa bàn biên giới có Đồn Biên phòng Làng Mô đóng quân, xã Trường Sơn những năm qua có nhiều khởi sắc trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. “Trong đó, đồng bào Bru-Vân Kiều một lòng theo Đảng, cùng với cấp ủy, chính quyền và BĐBP tham gia hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự, tuần tra biên giới, chăm sóc đường biên, cột mốc...”, ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn nhận xét.

Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết: Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” giai đoạn 2026-2031, BĐBP tỉnh cùng cấp ủy đảng, chính quyền trên 2 tuyến biên giới cần quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy về nhiệm vụ QPAN, nhiệm vụ công tác biên phòng.

Trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam; Kết luận số 99-KL/TW của Bộ Chính trị đối với Đề án số 704-ĐA/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Xây dựng nền BPTD, thế trận BPTD trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở KVBG”. Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác biên phòng và xây dựng nền BPTD vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày hội BPTD năm 2026 được tổ chức tại 36/36 xã, phường biên giới, vùng biển của tỉnh. Thông qua các hoạt động của ngày hội, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tặng giấy khen cho 77 tập thể, 108 cá nhân; các địa phương tặng giấy khen cho 246 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Ngày hội BPTD và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trong tình hình mới.

Để phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú, địa bàn đóng quân của Đồn Biên phòng Cà Xèng, cho rằng: Cần phải phát huy hơn nữa vai trò của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong xây dựng KVBG vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; vận động các tập thể, hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia các mô hình tự quản một cách tích cực, hiệu quả; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về biên giới quốc gia, mốc quốc giới, chủ quyền lãnh thổ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn dân, đặc biệt là cán bộ, viên chức, Nhân dân ở KVBG.

“Duy trì tốt các hoạt động tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc quốc giới; kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý, theo dõi tình hình an ninh biên giới, hoạt động xuất, nhập cảnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác ngoại giao, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại Nhân dân; phát huy hiệu quả hoạt động và nhân rộng các mô hình tổ tự quản; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức thực hiện với kết quả hoạt động; quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các tổ tự quản nhằm kịp thời động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả”, đại tá Trịnh Thanh Bình nhấn mạnh.