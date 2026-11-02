Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố trao các quyết định về công tác cán bộ

Thừa ủy quyền của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Bùi Văn Vũ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng trao quyết định thăng quân hàm và bổ nhiệm Trung tá Dương Xuân Quân giữ chức vụ Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắc Ơ. Ảnh: Hồng Ánh

Cùng dự có Đại tá Phạm Văn Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP Đồng Nai và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố.

Thừa ủy quyền của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Bùi Văn Vũ, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng trao quyết định điều động 5 cán bộ thuộc Bộ đội Biên phòng Đồng Nai. Ảnh: Hồng Ánh

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã công bố quyết định điều động 5 cán bộ thuộc BĐBP thành phố Đồng Nai. Trong đó, thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Dương Xuân Quân, nguyên Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động thuộc BĐBP thành phố Đồng Nai. Đồng thời, điều động và bổ nhiệm Trung tá Dương Xuân Quân giữ chức vụ Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắc Ơ, BĐBP thành phố Đồng Nai.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố trao quyết định điều động 12 cán bộ thuộc BĐBP Đồng Nai; trao quyết định phục viên cho Thiếu tá Nguyễn Trường Sang, cán bộ Đồn Biên phòng Đắc Ka, BĐBP Đồng Nai.

Đại tá Phạm Văn Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Nai trao quyết định điều động cán bộ. Ảnh: Hồng Ánh

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Bùi Văn Vũ, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, điều chuyển công tác và đề nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí tiếp tục đoàn kết, phát huy kết quả công tác thời gian qua, đóng góp tích cực và lập nhiều thành tích ở những đơn vị công tác mới.

Đại tá Nguyễn Ngọc Út, Ủy viên Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố trao quyết định điều động cán bộ. Ảnh: Hồng Ánh