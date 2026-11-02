Ô nhiễm môi trường làng nghề - Cần sự đồng lòng quyết tâm xử lý
Hà Nội hiện có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề, thu hút gần 1 triệu lao động, nhưng công tác bảo vệ môi trường đang đối mặt với thực trạng ô nhiễm nặng nề cả về không khí và nguồn nước. Ô nhiễm môi trường là một trong 5 điểm nghẽn lớn của Thủ đô cần tập trung tháo gỡ dứt điểm, gắn với lộ trình, thời hạn cụ thể và trách nhiệm rõ ràng của từng cơ quan, đơn vị.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/o-nhiem-moi-truong-lang-nghe-can-su-dong-long-quyet-tam-xu-ly-246261102193327265.htm