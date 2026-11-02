Ô nhiễm môi trường làng nghề - Cần sự đồng lòng quyết tâm xử lý

Cơ quan khí tượng dự báo, từ tháng 11/2026 đến tháng 1/2027, nhiệt độ miền Bắc cao hơn trung bình nhiều năm, không khí lạnh hoạt động yếu hơn bình thường. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn, số ngày rét thấp hơn quy luật.