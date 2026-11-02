Ổn định dân cư gắn với phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới

Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: Hữu Thịnh

Phát biểu tại buổi khảo sát, Đại tá Nguyễn Anh Đức cho biết: Qua khảo sát và làm việc với chính quyền địa phương các xã biên giới, đoàn công tác đã ghi nhận, tổng hợp 10 vị trí đề xuất quy hoạch, bố trí ổn định dân cư. Các vị trí được lựa chọn bước đầu có tiềm năng hình thành khu dân cư, góp phần tạo điều kiện để người dân ổn định nơi ở, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, đồng thời gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Nguyễn Anh Đức (thứ 3 từ phải qua), Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Nai và đoàn công tác khảo sát thực địa tại xã Thiện Hưng. Ảnh: Hữu Thịnh

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn một số khó khăn, vướng mắc, chủ yếu do các xã chưa hoàn thành quy hoạch chung và một số vị trí dự kiến bố trí dân cư nằm trong phạm vi đất lâm phần, liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất và các thủ tục pháp lý có liên quan. Đây là những vấn đề cần được các cấp, ngành phối hợp rà soát, nghiên cứu, tháo gỡ nhằm bảo đảm tính khả thi và đúng quy định trong quá trình triển khai.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, đoàn công tác đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu, đối tượng và quy mô bố trí dân cư; đánh giá hiện trạng, nguồn gốc đất đai, điều kiện hạ tầng và khả năng phát triển sinh kế; đồng thời nghiên cứu cập nhật các vị trí phù hợp vào quy hoạch, làm cơ sở xây dựng phương án và đề xuất đầu tư theo quy định.

Trưởng đoàn công tác nhấn mạnh: “Việc khảo sát, rà soát quy hoạch, bố trí, ổn định dân cư tại các xã biên giới không chỉ góp phần cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội mà còn có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Qua đó phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững”.