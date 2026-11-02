Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone bắt đầu thăm Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Sonexay Siphandone sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Lào khóa X vào ngày 5/10. Sự kiện ngoại giao này diễn ra không lâu sau chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng (từ ngày 8-9/10); chuyến thăm Việt Nam của Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong (từ ngày 14-16/10).

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam và Lào không ngừng được củng cố và phát triển bền vững, thực chất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhận định, ở tầm chiến lược, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”, đưa nội hàm trở thành định hướng xuyên suốt trong quan hệ Việt Nam - Lào.

Hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp trong các vấn đề chiến lược liên quan đến phát triển của mỗi nước, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, quốc phòng - an ninh, kết nối hạ tầng, năng lượng và phát triển nguồn nhân lực.

Qua đó, không chỉ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm trên con đường phát triển, hai nước còn từng bước tăng cường tính liên kết, bổ trợ, đan xen lợi ích, tạo thêm động lực và không gian phát triển cho mỗi nước, đồng thời gắn kết chặt chẽ hơn lợi ích chiến lược của hai dân tộc.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh chuyến thăm Việt Nam của ông Sonexay Siphandone diễn ra không lâu sau ông được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa X của Lào. Chuyến thăm tạo nền tảng cho việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã đạt được, đồng thời mở ra những hướng đi hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn hiện nay.

Đại sứ cho biết, đây không chỉ là dịp để hai lãnh đạo Quốc hội của hai nước cùng trao đổi và đánh giá những kết quả hợp tác đã đạt được, mà còn là dịp để hai bên thống nhất về các định hướng và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan lập pháp; tăng cường phối hợp trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đỗ Thảo