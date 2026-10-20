Cử tri Mỹ bắt đầu bỏ phiếu sớm

Các bang Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut, Nam Carolina và Texas bắt đầu quy trình bỏ phiếu sớm trong ngày 19/10 (theo giờ địa phương). Trong khi đó, Hawaii, Louisiana, Missouri, Utah, Wisconsin, Tây Virginia, Delaware, Maryland, Florida, Michigan, New Jersey và New York sẽ bắt đầu vào những ngày sau đó trong tuần này.

Được tổ chức vào giữa mỗi nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 4 năm, bầu cử giữa nhiệm kỳ tạo cơ hội để cử tri Mỹ lựa chọn các đại diện địa phương, đưa ra ý kiến về các vấn đề của bang và quyết định đảng nào sẽ kiểm soát Quốc hội.

Cục diện chính trị dường như ngày càng có lợi cho đảng Dân chủ và trở nên ảm đạm đối với đảng Cộng hòa. Theo tổ chức theo dõi bầu cử phi đảng phái Cook Political Report, phạm vi cạnh tranh đang mở rộng, lan tới cả những khu vực bầu cử vốn nghiêng về đảng Cộng hòa và từng được coi là những nơi đảng này chắc chắn giành chiến thắng.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, cử tri trên khắp nước Mỹ sẽ bầu toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện, bầu lại 35/100 ghế Thượng viện tại 35 bang và bầu thống đốc tại 36 bang. Ngoài ra, còn có các cuộc bầu cử cho những vị trí trong cơ quan lập pháp cấp bang.