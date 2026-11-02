Hé lộ liên lạc cuối cùng trước vụ rơi máy bay tại Mỹ

Theo Reuters, phi công đã phát tín hiệu cấp cứu khi máy bay bất ngờ mất độ cao với tốc độ ngày càng lớn. Trước khi liên lạc bị gián đoạn, người này cảnh báo: “Chúng tôi không còn thời gian nữa”.

Video ghi lại hiện trường vụ rơi máy bay Learjet 60 ở hạt Palm Beach, bang Florida (Mỹ), rạng sáng 2-11. Nguồn: Reuters

Đoạn ghi âm cho thấy ban đầu, phi công thông báo máy bay gặp tình trạng đóng băng và nhiễu động không khí ở mức trung bình, đồng thời tìm kiếm điều kiện bay ổn định hơn.

Chưa đầy một phút sau, phi công phát tín hiệu khẩn cấp “Mayday, Mayday”, cho biết máy bay đang mất độ cao với tốc độ khoảng 10.000 feet/phút (tương đương 3.048m/phút). Chỉ vài giây sau, tốc độ này tăng lên 20.000 feet/phút.

Khi máy bay tiếp tục lao xuống, phi công thông báo: “Chúng tôi sắp đâm xuống đất”. Tốc độ mất độ cao sau đó được báo lên tới 22.000 feet/phút, trước khi phi công đưa ra lời cảnh báo cuối cùng.

Dữ liệu theo dõi hành trình bay của Flightradar24 cho thấy có thời điểm máy bay mất độ cao với tốc độ vượt 32.000 feet/phút, tương đương hơn 9.700m/phút.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc Learjet 60 chở 9 người, khởi hành từ sân bay quốc tế Austin-Bergstrom, bang Texas, dự kiến đến sân bay North Eleuthera ở Bahamas. Máy bay gặp nạn khoảng 12h50 ngày 1-11 (giờ địa phương) tại khu vực Cresthaven, hạt Palm Beach, phía Nam Florida.

Các đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy máy bay lao xuống với tốc độ lớn, đâm xuống khu vực gần một tuyến đường rồi phát nổ, tạo thành quả cầu lửa.

Ủy viên hạt Palm Beach Joel Flores cho biết vụ tai nạn để lại hố lớn gần lối vào một khu nhà lưu động. Khoảng 600 cư dân phải sơ tán đến hai địa điểm trú ẩn, trong khi các tuyến đường lân cận bị phong tỏa. Nhà chức trách chưa ghi nhận thương vong trên mặt đất.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis mô tả vụ việc là một thảm kịch nghiêm trọng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực Nam Florida có mưa lớn và giông bão. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa xác định liệu thời tiết có phải nguyên nhân dẫn đến vụ việc hay không.

Cục An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang chủ trì điều tra nguyên nhân tai nạn. Nhà sản xuất máy bay Bombardier của Canada cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng. Danh tính 9 nạn nhân hiện chưa được công bố.