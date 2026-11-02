35 giây cuối cùng trên chiếc máy bay rơi ở Mỹ, và lời nói ám ảnh của phi công

Theo Reuters, một chiếc máy bay phản lực tư nhân Learjet 60 gặp nạn vào chiều 1/11 (giờ địa phương) tại hạt Palm Beach, bang Florida, Mỹ, khiến toàn bộ 9 người trên máy bay thiệt mạng. Máy bay đang thực hiện hành trình từ Sân bay Quốc tế Austin-Bergstrom, bang Texas, đến Sân bay North Eleuthera ở Bahamas.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận, chiếc máy bay đã cất cánh từ Austin trước khi gặp nạn tại Florida. Vụ việc xảy ra trong điều kiện thời tiết bất lợi, khi khu vực có mưa lớn và dông bão.

Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay lao xuống mặt đất gần một con đường rồi phát nổ. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy vụ va chạm gây thiệt hại nghiêm trọng, các mảnh vỡ văng ra nhiều hướng và lực lượng cứu hộ phải khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, xử lý hậu quả.

Hiện trường nơi máy bay rơi.

Thống đốc Florida Ron DeSantis đã có mặt tại cuộc họp báo gần hiện trường ở Lake Worth Beach, mô tả vụ việc là một thảm kịch kinh hoàng. Ông cho biết, video ghi lại vụ tai nạn cho thấy máy bay lao xuống với tốc độ lớn, tạo ra vụ nổ mạnh.

Theo Joel Flores, Ủy viên Hội đồng Quận Palm Beach, cú va chạm tạo thành một hố lớn bên đường, gần lối vào một khu nhà di động. Trước nguy cơ mất an toàn trong quá trình xử lý hiện trường, khoảng 600 người dân trong khu vực đã được sơ tán đến hai nơi trú ẩn do quận bố trí.

Diễn biến đáng chú ý của vụ tai nạn được hé lộ qua bản ghi âm liên lạc giữa phi công và trung tâm kiểm soát không lưu Miami, được đăng tải trên LiveATC, trang web chuyên phát sóng các cuộc liên lạc hàng không.

Theo Reuters, ban đầu, phi công thông báo đang xử lý tình trạng đóng băng trên máy bay. Người này cũng cho biết máy bay gặp nhiễu động ở mức vừa phải và đang tìm kiếm điều kiện bay thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Chưa đầy một phút sau thông báo đầu tiên, phi công phát tín hiệu cầu cứu, cho biết máy bay đang mất độ cao với tốc độ khoảng 10.000 feet mỗi phút, tương đương hơn 3.000 m/phút.

Vài giây tiếp theo, phi công thông báo tình trạng khẩn cấp. Tốc độ hạ độ cao được ghi nhận tăng lên khoảng 20.000 feet mỗi phút, tương đương hơn 6.000 m/phút.

Trong những giây cuối cùng, người trong buồng lái liên tục báo cáo tình trạng máy bay. Theo bản ghi âm, phi công cảnh báo máy bay sắp va chạm với mặt đất, trong khi tốc độ mất độ cao lên tới khoảng 22.000 feet mỗi phút, tương đương gần 6.700 m/phút.

Khoảng 35 giây sau tín hiệu cầu cứu đầu tiên, câu nói cuối cùng được ghi lại từ buồng lái là: “Chúng ta hết thời gian rồi”.

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cũng cho thấy tốc độ hạ độ cao theo phương thẳng đứng của máy bay tại một thời điểm vượt quá 32.000 feet mỗi phút, tương đương gần 9.800 m/phút.

Những dữ liệu này cho thấy chiếc Learjet 60 đã rơi vào tình huống mất độ cao nghiêm trọng trong thời gian rất ngắn. Dù vậy, đây mới là những thông tin ban đầu về diễn biến chuyến bay, chưa đủ để xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn chưa được công bố. Các nhà điều tra sẽ cần xem xét nhiều yếu tố, bao gồm điều kiện thời tiết, tình trạng kỹ thuật của máy bay và những diễn biến được ghi nhận trong buồng lái trước khi máy bay lao xuống mặt đất.