Máy bay chở khách phát nổ, lao 'như tên lửa' xuống đất: Clip hiện trường ám ảnh

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh chiếc máy bay phản lực thương mại Learjet 60 lao gần như thẳng đứng xuống mặt đất với tốc độ lớn, sau đó phát nổ dữ dội trên một tuyến đường thuộc hạt Palm Beach, bang Florida, vào ngày 1/11.

"Giống như tên lửa lao xuống đất vậy", Thống đốc Florida Ron DeSantis mô tả về sự việc.

"Vụ rơi máy bay ở hạt Palm Beach là thảm kịch kinh hoàng", Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết thêm rằng toàn bộ 9 người trên máy bay đã thiệt mạng.

Theo thông tin từ giới chức, hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào dưới mặt đất tại khu vực xảy ra tai nạn.

Theo ông Duffy, phi cơ đang trên hành trình từ thành phố Austin ở bang Texas đến Bahamas. Chiếc Learjet 60 rơi gần khu dân cư Cresthaven, cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump khoảng 11 km. Tổng thống Trump hôm 1/11 có mặt ở Mar-a-Lago, nhưng đã rời đi khoảng một giờ trước vụ rơi máy bay Learjet 60.

Theo bản ghi âm liên lạc vô tuyến với đài kiểm soát không lưu, vài phút trước khi xảy ra tai nạn, tổ bay đã thông báo phát hiện hiện tượng băng tích tụ trên máy bay. Nhiệt độ bên ngoài được ghi nhận ở mức -47 độ C, trong khi máy bay gặp nhiễu động không khí vừa phải, khiến thân máy bay liên tục chao đảo lên xuống với biên độ khoảng 210 m.

Hiện trường khi máy bay phát nổ. Ảnh cắt từ clip.

Phi công phát tín hiệu khẩn nguy sau khi thông báo mưa bắt đầu rơi và xin phép tăng độ cao.

"Chúng tôi đang hạ độ cao với tốc độ hơn 3.000 m/phút. Máy bay vượt quá tốc độ cho phép, hạ xuống với tốc độ khoảng 6.000 m/phút... Chúng tôi sắp lao xuống đất", phi công nói.

Theo dữ liệu trên nền tảng theo dõi hàng không ADS-B Exchange, máy bay đã giảm độ cao hơn 8.000 m chỉ trong vòng một phút, trước khi dữ liệu bị ngắt.

Đang có bão tại khu vực này vào thời điểm sự việc xảy ra và chiếc Learjet 60 đã bay qua một ổ giông trước khi mất độ cao. Chưa rõ đây có phải nguyên nhân khiến máy bay bị rơi hay không.

Cơ quan Hàng không Liên bang và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ sẽ điều tra về sự việc.

Theo số liệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, đây là tai nạn máy bay chết chóc nhất tại nước này trong năm nay, sau vụ phi cơ nhảy dù gặp nạn ở Butler, bang Missouri hồi tháng 6 khiến 12 người chết.