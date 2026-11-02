Nhóm Bộ tứ tái khẳng định cam kết với Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Các ngoại trưởng của các quốc gia nhóm Bộ tứ gặp nhau bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Atlanta, bang Georgia, ngày 31/10. (Nguồn: Yonhap)

Báo Chosun của Hàn Quốc đưa tin, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Rubio đưa ra tuyên bố trên tại cuộc gặp các ngoại trưởng Quad (Nhật Bản, Mỹ, Australia và Ấn Độ) bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Atlanta, bang Georgia, ngày 31/10.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Rubio khẳng định, Quad không nhằm chống lại bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Theo ông, việc nhóm đưa các nội dung như tăng cường an toàn hàng hải và hợp tác trên biển vào chương trình nghị sự phản ánh quan ngại về những thách thức đối với tự do hàng hải tại Biển Đông, Biển Hoa Đông.

Theo tuyên bố chung của Quad được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 31/10, các nước dự kiến lần đầu tổ chức cuộc tập trận Sea Dragon 2027 (Rồng Biển 2027) trong khuôn khổ Sáng kiến Hợp tác Giám sát Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là hoạt động huấn luyện chống tàu ngầm đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu, trong đó máy bay tuần tra biển của các nước tham gia nhiệm vụ phát hiện và theo dõi tàu ngầm thực tế.

Đề cập định hướng hợp tác của Quad, Ngoại trưởng Rubio cho biết, nhận thức về tình hình trên biển không chỉ giới hạn ở những gì diễn ra trên mặt nước mà còn bao gồm hoạt động dưới đáy biển và việc xác định các mối đe dọa đối với tự do hàng hải. Ông nhấn mạnh, thách thức của nhóm không phải là tổ chức các cuộc họp, mà là chuyển những nội dung đã thảo luận thành hành động cụ thể. Theo ông, Quad đã đạt được tiến triển đáng kể trong 12 tháng qua.

Ông Rubio cũng thông báo về cuộc gặp thượng đỉnh Quad dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN tại Manila, Philippines, vào tháng 11. Nếu được tổ chức, đây sẽ là cuộc gặp cấp cao đầu tiên của nhóm kể từ tháng 9/2024, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden còn tại nhiệm.

Tại cuộc họp, các ngoại trưởng Quad còn thảo luận về bảo đảm chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, an ninh năng lượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nâng cao năng lực hạ tầng và thúc đẩy kết nối số an toàn, có khả năng chống chịu, trong đó có vấn đề cáp ngầm dưới biển.