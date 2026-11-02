Tin công nghiệp quốc phòng 2/11: Iran mua máy bay Su-35?

Siêu tên lửa Zircon rời nước Nga

Theo hãng thông tấn TASS dẫn lời Hạm đội phương Bắc của Nga, tàu khu trục Admiral Golovko mang tên lửa siêu vượt âm Zircon đã rời cảng để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

"Nó rời cảng Severomorsk và bắt đầu một chuyến hải trình dài, hướng về Đại Tây Dương", Hội đồng Liên bang Nga thông tin.

Theo đó, tàu khu trục Admiral Golovko sẽ thiết lập sự hiện diện hải quân tại các khu vực có tầm quan trọng chiến lược với Nga và hải trình của tàu sẽ kéo dài vài tháng.

Tên lửa 3M22 Zircon lần đầu được Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu vào năm 2018 như một loạt vũ khí tiên tiến. Mẫu tên lửa này đã trải qua giai đoạn thử nghiệm khắt khe vào cuối năm 2020, sau đó đạt được nhiều dấu mốc quan trọng với các vụ phóng thử thành công cả từ tàu mặt nước lẫn tàu ngầm trong năm 2021. Được xem như một loại vũ khí hiện đại vượt bậc, 3M22 Zircon được đánh giá là có khả năng thay đổi cục diện chiến tranh hiện đại.

Tên lửa siêu vượt âm 3M22 Zircon. Nguồn: TASS

Tên lửa 3M22 Zircon, có ký hiệu là SS-N-33 theo chuẩn NATO, là loại tên lửa chống hạm cơ động, hoạt động ở tốc độ siêu vượt âm lên tới Mach 9 (khoảng 11.000 km/giờ). Tốc độ vượt trội này giúp Zircon có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa chỉ trong vài phút kể từ khi được phóng đi. Zircon có tầm hoạt động lên tới 1.000km, tùy thuộc vào quỹ đạo bay. Khi bay ở độ cao thấp, nó có tầm bắn khoảng 500km.

Hệ thống động cơ hai giai đoạn của Zircon, bao gồm một bộ tăng tốc nhiên liệu rắn để khởi động và động cơ scramjet duy trì tốc độ siêu vượt âm. Tên lửa có thể mang đầu đạn thông thường lẫn đầu đạn hạt nhân và có thể được phóng từ nhiều vị trí khác nhau, như tàu mặt nước, tàu ngầm, và các bệ phóng trên đất liền.

Tốc độ cao, khả năng phóng linh hoạt khiến Zircon trở thành thách thức lớn đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại. Hiện không có công nghệ nào được chứng minh có thể chống lại các mối đe dọa siêu vượt âm một cách hiệu quả, đặc biệt khi Zircon được phóng từ khoảng cách xa.

Bao giờ Iran nhận máy bay Su-35?

Theo phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia, Iran đã mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga và việc giao hàng dự kiến sau khi xung đột với Mỹ kết thúc.

Trong một cuộc phỏng vấn với cổng thông tin Tabnak của Iran, một vị tướng quân đội Iran đã xác nhận việc mua máy bay chiến đấu Su-35 thế hệ 4++ của Nga. Cùng với đó, theo đúng kế hoạch, việc bàn giao máy bay Su-35 đã diễn ra trong đầu năm 2026, nhưng bị hủy bỏ do xung đột với Mỹ bùng phát.

Vị tướng này nhấn mạnh rằng, Không quân Iran sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và được trang bị tốt hơn sau khi nhận được các máy bay chiến đấu. Ông không nêu rõ số lượng máy bay chiến đấu đã mua. Chương trình huấn luyện phi công Iran chuyển loại máy bay Su-35 đã hoàn thành trước xung đột.

Máy bay chiến đấu Su-35. Nguồn: RIAN

Việc Iran mua máy bay chiến đấu Su-35 của Nga đã được hé lộ trong năm 2025, nhưng cả phía Iran và Nga đều không chính thức công bố số lượng máy bay đã đặt mua. Tuy nhiên, truyền thông Nga đã nhiều lần đề cập đến con số 48 máy bay Su-35.

Trước đó, Tehran đã đặt mua 12 tiêm kích Su-30SM2 đã qua sử dụng thuộc các đơn vị tiền tuyến của Nga, dự kiến được giao hàng từ giữa năm 2027.

Mặc dù sử dụng động cơ chung và hệ thống điện tử hàng không tiên tiến tương tự, Su-30SM2 có chi phí thấp hơn nhiều, dễ bảo trì hơn và phù hợp hơn cho các hoạt động tấn công cũng như huấn luyện phi công Su-35.