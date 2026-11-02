Tổng thống Ukraine ra điều kiện cho Mỹ để đổi lấy việc Kiev ngừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Nguồn: Telegram

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang tìm cách bổ sung khẩn cấp nguồn tên lửa phòng không trước mùa Đông, khi các cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine gia tăng.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Zelensky cho biết đã có nhiều cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhóm cộng sự về vấn đề này. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, Kiev không thể không đáp trả sau khi Nga tấn công các cơ sở năng lượng và gây thương vong cho dân thường.

“Chúng tôi đã nói rằng nếu Mỹ muốn Ukraine không tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga thì Moscow cũng không được tấn công hệ thống năng lượng của chúng tôi. Một phương án khác là Washington cung cấp tên lửa Patriot cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tìm nguồn tài chính, không nhất thiết phải là viện trợ”, ông Zelensky nói.

Theo ông, nếu Washington cung cấp tên lửa trong một tháng, Kiev sẽ ngừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga trong khoảng thời gian tương ứng. Khi được hỏi liệu đề xuất này có thể bị xem là gây sức ép với Tổng thống Trump hay không, ông Zelensky trả lời rằng không lo ngại khi nói lên sự thật với các đối tác.

Trước đó, ngày 31/10, phát biểu với truyền thông Ukraine tại Istanbul, ông Zelensky cho biết sẽ đàm phán với các đối tác quốc tế để vay khẩn cấp từ 10-30 tên lửa phòng không trong kho dự trữ của họ. Kiev sẽ ký các cam kết và hợp đồng bảo đảm hoàn trả số tên lửa này từ gói mua sắm 500 tên lửa Patriot mà Mỹ vừa phê duyệt, có thể kèm hoặc không kèm lãi suất.

Theo Tổng thống Ukraine, cơ chế hoán đổi thứ tự nhận hàng này có thể giúp Kiev tiếp cận tên lửa sớm hơn nhiều so với việc chờ các lô hàng mới xuất xưởng tại Mỹ. Ông cho biết, các đợt bàn giao theo chương trình mua sắm của Mỹ có thể bị trì hoãn nhiều năm do chu kỳ sản xuất và Washington không muốn rút trực tiếp tên lửa từ kho dự trữ chiến lược.

Ngày 30/10, chính quyền Tổng thống Trump đã phê duyệt thương vụ bán cho Ukraine 500 tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 MSE, cùng phụ tùng và thiết bị hỗ trợ, với tổng trị giá ước tính 2,1 tỷ USD. Tuy nhiên, theo các nguồn tin ngoại giao được RFE/RL dẫn lại, số tên lửa này sẽ được sản xuất mới và dự kiến chỉ được bàn giao sau năm 2030.

Ông Zelensky đánh giá, đây là đề xuất tích cực, đồng thời cho biết, Ukraine sẽ tìm kiếm nguồn tài chính, chủ yếu từ các đối tác châu Âu. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Kiev không thể chỉ dựa vào nguồn cung từ Mỹ để bảo đảm năng lực phòng không.

Ukraine đang đối mặt tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn trong bối cảnh Nga gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng điện và năng lượng. Theo số liệu của chính phủ Ukraine, riêng hai tuần cuối tháng 10, Nga đã tiến hành hơn 30 cuộc tập kích phối hợp nhằm vào các cơ sở phát điện và truyền tải điện trọng yếu.

Ông Zelensky trước đó cho biết, Ukraine cần khoảng 100 tên lửa PAC-3 mỗi tháng để xây dựng lá chắn phòng không đủ sức đối phó các đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Trong khi đó, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng tiếp tục là vấn đề Mỹ quan tâm. Tổng thống Trump đã kêu gọi Nga và Ukraine chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của nhau.