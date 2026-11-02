Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Hai điểm dừng chân cuối cùng trên hành trình vận động tranh cử của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động tranh cử tại hai bang Iowa và Kansas. (Nguồn: CNN)

Tại thành phố Dubuque, bang Iowa, Tổng thống Trump liên tiếp kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho các ứng viên Cộng hòa, qua đó giúp đảng này duy trì quyền kiểm soát quốc hội.

Phát biểu trước những người ủng hộ tại Salina, bang Kansas, người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh: “Nếu các bạn bầu ra một hạ viện và thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát vào ngày 3/11, chúng tôi sẽ tiếp tục đặt nước Mỹ lên trên hết mỗi ngày”.

Tổng thống Trump cũng nêu một loạt ưu tiên chính sách mà đảng Cộng hòa sẽ theo đuổi nếu tiếp tục nắm quyền chi phối tại quốc hội.

Các nội dung này bao gồm siết chặt quy định nhập cư, yêu cầu cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân và chứng minh quốc tịch khi bỏ phiếu, đồng thời chấm dứt các chính sách bảo vệ người nhập cư không có giấy tờ tại những thành phố được gọi là “nơi trú ẩn”.

Cùng với những cam kết về chính sách, ông Donald Trump khẳng định, “thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ đang ở phía trước” và kêu gọi người dân tham gia bỏ phiếu để hiện thực hóa mục tiêu này.

Cũng trong khuôn khổ cuộc vận động tại Kansas, nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi cử tri ủng hộ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Marshall trong cuộc đua tái tranh cử và ứng viên thống đốc bang Ty Masterson.

Khép lại bài phát biểu, Tổng thống Trump bày tỏ kỳ vọng đảng Cộng hòa sẽ giành chiến thắng trong ngày bầu cử, qua đó tạo nền tảng để nước Mỹ bước vào hai năm tiếp theo với vị thế “lớn mạnh hơn, tốt đẹp hơn và vững vàng hơn”.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 sẽ quyết định quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ. Theo đó, cử tri sẽ bầu lại toàn bộ 435 ghế tại hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế tại thượng viện.

Kết quả bầu cử được xem là phép thử quan trọng đối với mức độ ủng hộ dành cho chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời định hình tương quan quyền lực giữa Nhà Trắng và cơ quan lập pháp trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ.

(theo Anadolu)