Uy lực Iskander-M Nga phơi bày sau đòn đánh vào cầu chiến lược Kiev

Tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga được cho là đã đánh trúng cầu Pivdenny ở thủ đô Kiev trong cuộc tập kích ngày 27/10/2026, gây hư hại nghiêm trọng mặt cầu và hạ tầng đường sắt.

Vụ việc cho thấy sức công phá của loại tên lửa chiến thuật này khi đánh trúng các công trình hạ tầng kiên cố.

Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của cây cầu vẫn chưa được xác định đầy đủ.

Hình ảnh được công bố sau cuộc tập kích cho thấy một lỗ thủng lớn trên mặt cầu Pivdenny, nằm giữa hai tuyến đường sắt. Một số đoạn đường ray và rào chắn cũng bị hư hại.

Theo các nguồn tin Ukraine, nhiều tên lửa đạn đạo đã được phóng về phía cây cầu. Phía Ukraine cho biết cần kiểm tra hiện trường để xác định chính xác loại tên lửa được sử dụng.

Iskander-M, định danh NATO là SS-26 Stone, là hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật cơ động trên đường bộ của Nga.

Tên lửa đạn đạo 9M723 có chiều dài khoảng 7,2 m, đường kính thân 920 mm và khối lượng phóng khoảng 3,8 tấn.

Tầm bắn của các phiên bản được công bố khác nhau, phổ biến trong khoảng 400-500 km.

Đầu đạn có khối lượng khoảng 480-700 kg, với nhiều cấu hình như nổ phá, nổ phá mảnh hoặc xuyên phá công trình.

Điểm đáng chú ý của Iskander-M là khả năng cơ động trong giai đoạn bay, kết hợp quỹ đạo đạn đạo cải tiến và các phương thức dẫn đường quán tính, định vị vệ tinh hoặc đầu dò quang học tùy cấu hình.

Những đặc điểm này giúp tên lửa tăng khả năng tiếp cận mục tiêu trong điều kiện đối phương triển khai phòng không.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một số biến thể có khả năng cơ động với gia tốc lớn trong hành trình, khiến việc đánh chặn trở nên phức tạp hơn.

Cầu Pivdenny dài hơn 1,2 km, bắc qua sông Dnipro và kết nối hai bờ đông - tây của Kiev. Công trình phục vụ cả giao thông đường bộ lẫn đường sắt đô thị, giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động đi lại của người dân.

Sau cuộc tập kích, giao thông qua cầu bị đình chỉ, một số hoạt động đường sắt đô thị cũng phải tạm dừng.

Chính quyền thành phố tăng cường xe buýt và xem xét phương án bổ sung tuyến vượt sông để giảm áp lực lên các cây cầu còn lại.

Dù tạo ra thiệt hại rõ rệt, việc làm thủng mặt cầu không đồng nghĩa toàn bộ công trình đã mất khả năng chịu lực.

Đại diện Không quân Ukraine cho biết, cầu có thể được sửa chữa, nhưng quá trình đánh giá hư hỏng và khôi phục hoạt động sẽ cần thời gian. Hiện chưa có kết luận đầy đủ về mức độ tổn hại kết cấu cũng như loại đầu đạn gây ra từng điểm va chạm.