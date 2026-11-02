Nga và Ukraine đồng loạt báo động ứng dụng cảnh báo khẩn cấp bị tấn công mạng

Nga và Ukraine thông báo các ứng dụng cảnh báo khẩn cấp của hai nước bị tấn công mạng trong ngày 1-2/11. (Nguồn: TVP World)

Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, ứng dụng cảnh báo của cơ quan này đã hứng chịu một cuộc “tấn công mạng quy mô lớn” vào sáng sớm 2/11.

Sự cố khiến hệ thống phát tán “thông tin sai lệch” đến người dùng.

Đây là ứng dụng được sử dụng để cảnh báo người dân về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Tuy nhiên, Moscow chưa xác định bên đứng sau vụ việc.

Trước đó, tối 1/11 theo giờ địa phương, lực lượng không quân Ukraine cho biết, ứng dụng cảnh báo không kích của nước này bị xâm nhập.

Sự cố khiến người dùng nhận được hàng loạt thông báo giả về nguy cơ tấn công bằng vũ khí hạt nhân và hóa học tại Kiev cùng các khu vực lân cận.

Một số cảnh báo khác còn đề cập khả năng đụng độ trên đường phố và thông tin tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga được triển khai.

Không quân Ukraine nhận định, ứng dụng có dấu hiệu bị “đối phương can thiệp”.

Lực lượng này đồng thời khẳng định không có nguy cơ phóng xạ và kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, theo dõi thông tin từ các kênh chính thức.

Trong khi đó, Trung tâm Truyền thông chiến lược Ukraine (SPRAVDI) cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công.

Tuy nhiên, phía Moscow chưa đưa ra bình luận về cáo buộc này.

Các vụ tấn công mạng được công bố trong bối cảnh lệnh ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine tại một phần tỉnh Kherson do Nga kiểm soát vừa kết thúc.

Thỏa thuận bắt đầu từ ngày 27/10 và chấm dứt vào ngày 1/11, được đánh giá là thời gian ngừng bắn dài nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

(theo Al Jazeera)