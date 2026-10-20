Cử tri Mỹ bắt đầu bỏ phiếu sớm

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park, Washington D.C. Ảnh tư liệu: TTXVN

Theo Cook Political Report, các cuộc đua vào Thượng viện tại Alaska, Michigan và Texas đang diễn ra sít sao, trong khi cuộc đua giành chức Thống đốc bang Wisconsin cũng rất căng thẳng. Trong cuộc bầu cử sắp tới, cử tri sẽ bầu toàn bộ 435 ghế Hạ viện, 35 ghế Thượng viện và Thống đốc tại 36 bang.

Đảng Cộng hòa hiện chiếm đa số 53-47 tại Thượng viện, nhưng phải bảo vệ 22 trong số 35 ghế được bầu lại. Tại Hạ viện, đảng này chỉ nắm 219 ghế, so với 214 ghế của đảng Dân chủ, khiến thế đa số trở nên mong manh.

Theo cuộc thăm dò Reuters/Ipsos công bố ngày 19-10, tỷ lệ người Mỹ tán thành cách điều hành của Tổng thống Donald Trump giảm xuống 31%, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Trong khi đó, 47% cử tri đã đăng ký cho biết sẽ lựa chọn đảng Dân chủ nếu bầu cử Quốc hội diễn ra ngay lúc này, so với 35% chọn đảng Cộng hòa.

Đảng Cộng hòa đã chi hơn 740 triệu USD cho quảng cáo trong các cuộc đua vào Quốc hội từ ngày 1-5 đến 14-10, nhưng chưa tạo được bước đột phá đáng kể. Nếu mất quyền kiểm soát 1 trong 2 viện, chương trình nghị sự của ông Trump có thể gặp nhiều trở ngại trong 2 năm cuối nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, kết quả thăm dò toàn quốc chưa phản ánh đầy đủ cục diện tại từng bang và khu vực bầu cử, nơi quyết định quyền kiểm soát Quốc hội.