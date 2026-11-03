Tổng thống Israel khởi động tham vấn lập chính phủ, nỗ lực phá thế bế tắc tại quốc hội

Tổng thống Israel Isaac Herzog sẽ tiến hành tham vấn các đảng phái để lựa chọn nghị sĩ được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. (Nguồn: The New York Times)

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử vừa qua chưa giúp bất kỳ phe nào giành đủ 61 ghế để chiếm đa số tại quốc hội Israel gồm 120 thành viên.

Theo thông báo ngày 2/11 của Văn phòng Tổng thống Israel, các cuộc tham vấn sẽ bắt đầu với những đảng có số ghế ít nhất, sau đó lần lượt đến các lực lượng lớn hơn.

Cách sắp xếp này khác với thông lệ trước đây, nhằm tạo điều kiện đánh giá đầy đủ hơn các phương án thành lập chính phủ. Sau khi lắng nghe đề xuất của các đảng, Tổng thống Herzog sẽ quyết định nghị sĩ được giao trọng trách thành lập chính phủ.

Nhà lãnh đạo Israel cũng để ngỏ khả năng tổ chức thêm một vòng tham vấn nếu cần thiết. Kết quả bầu cử cho thấy, liên minh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu giành 53 ghế, các đảng đối lập có 48 ghế, trong khi các đảng Arab nắm 19 ghế.

Như vậy, nếu nhận được sự ủng hộ của các lực lượng Arab, phe đối lập có thể tập hợp 67 ghế, vượt ngưỡng đa số 61 ghế tại quốc hội.

Tuy nhiên, khả năng hình thành liên minh này đang gặp trở ngại. Cụ thể, ông Avigdor Lieberman, lãnh đạo đảng Yisrael Beytenu, tuyên bố không tham gia chính phủ có sự hiện diện của các đảng Arab hoặc phụ thuộc vào sự ủng hộ của những lực lượng này.

Dẫu vậy, một số đảng vẫn đang hướng tới phương án ủng hộ ông Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar. Theo truyền thông Israel, ông Avigdor Lieberman có thể đề cử ông Gadi Eisenkot là người được giao nhiệm vụ thành lập chính phủ.

Đảng Dân chủ cũng đang cân nhắc ủng hộ chính trị gia này. Trong khi đó, đảng Cùng nhau của cựu Thủ tướng Naftali Bennett đã công khai bày tỏ sự hậu thuẫn.

Theo quy định, nghị sĩ được Tổng thống giao nhiệm vụ có 28 ngày để thành lập chính phủ và có thể được gia hạn thêm tối đa 14 ngày. Sau thời hạn này, chính phủ mới phải giành được sự tín nhiệm của quốc hội trước khi chính thức nhậm chức.

(theo Anadolu)