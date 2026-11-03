Mỹ thông báo thời điểm đàm phán ba bên với Nga và Ukraine tại Abu Dhabi

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Ngày 2/11, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff cho biết các quan chức Ukraine, Nga và Mỹ sẽ tiến hành cuộc gặp ba bên tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất) vào tuần tới nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình.

Trên mạng xã hội X, ông Witkoff nêu rõ Mỹ sẽ làm trung gian cho các cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa Ukraine và Nga trong hai ngày 10-11/11 tại Abu Dhabi, nhằm thúc đẩy việc chấm dứt xung đột giữa hai nước.

Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những thỏa thuận an ninh hậu xung đột, giảm leo thang căng thẳng, các nỗ lực nhân đạo và những bước tiếp theo hướng tới hòa bình.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner (trái) và ông Steve Witkoff (giữa) trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) tại Kiev, ngày 6/9/2026. (Ảnh: AA/TTXVN phát)

Dự kiến, các nhà đàm phán Mỹ cũng sẽ gặp các quan chức châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Brussels (Bỉ) trong tuần này để thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Ukraine, cấu trúc an ninh châu Âu thời hậu xung đột, cũng như các cơ hội kinh tế nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine.

Mặc dù chính quyền của Tổng thống Donald Trump nỗ lực làm trung gian để đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn.

Vòng đàm phán ba bên trước đó giữa Ukraine, Nga và Mỹ đã diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 2, nhưng kết thúc mà không đạt được bước đột phá đáng kể./.