Giá dầu giảm hơn 7% khi Mỹ và Iran để ngỏ cánh cửa đàm phán

Báo Wall Street Journal ngày 2-11 (giờ địa phương) dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết nước này đã tấn công đảo Qeshm của Iran. Thông tin trên được đưa ra sau khi hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin xảy ra một số vụ nổ trên hòn đảo nằm tại eo biển Hormuz.