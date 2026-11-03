Giá dầu giảm hơn 7% khi Mỹ và Iran để ngỏ cánh cửa đàm phán
Giá dầu thế giới giảm hơn 7% trong phiên 2/11, sau khi Mỹ và Iran phát đi tín hiệu sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn tám tháng tại Trung Đông. Diễn biến này giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự và gián đoạn nguồn cung năng lượng, ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/gia-dau-giam-hon-7-khi-my-va-iran-de-ngo-canh-cua-dam-phan/7535.html