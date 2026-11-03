Ông Trump nói về 'cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng nhất'

Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong sự kiện vận động tranh cử quan trọng cuối cùng trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, thừa nhận rằng Đảng Cộng hòa của ông đang đối mặt với một cuộc chiến đầy khó khăn trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 3/11.

Phát biểu tại Washington D.C. vào chiều 2/11 (giờ địa phương), ông Trump nhắc đến một xu hướng lịch sử rằng đảng của Tổng thống đương nhiệm thường "không giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ".

"Nhưng chúng ta đã nỗ lực hết sức mình", ông nói, mô tả cuộc bỏ phiếu sắp diễn ra là "cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta".

"Chúng ta phải giữ cho Quốc hội của mình vững mạnh và tự do", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại hồ phản chiếu trước Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington, D.C., ngày 2/11/2026. Ảnh: TIME

Các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ thường là giai đoạn khó khăn đối với đảng của Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Kể từ năm 1934, ngoại trừ 3 trường hợp, đảng của Tổng thống thường để mất ghế tại Hạ viện, trong khi xu hướng tại Thượng viện khó dự đoán hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình podcast "Pod Force One" của tờ New York Post trước thềm bầu cử, ông Trump cho biết ông đã có sẵn phương án đối phó nếu Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện sau cuộc bầu cử.

"Có lẽ tôi sẽ trở thành Quý ông Phủ quyết", ông Trump nói với người dẫn chương trình Devine. "Tôi sẽ không để họ phá hỏng mọi thứ", ông nói thêm, đồng thời làm rõ rằng việc Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát không nhất thiết đồng nghĩa với việc chương trình nghị sự lập pháp của ông sẽ hoàn toàn bị đình trệ.

Ông Trump gợi ý rằng, mặc dù ban đầu ông có thể bác bỏ các dự luật được gửi tới bàn làm việc của mình, nhưng các cuộc đàm phán vẫn có thể diễn ra sau đó khi Đảng Dân chủ tìm cách thúc đẩy các ưu tiên của họ thông qua Quốc hội.

"Rồi đến một lúc nào đó, chúng tôi có thể sẽ đạt được các thỏa thuận. Chuyện đó vẫn thường xảy ra mà. Ý tôi là, đây đâu phải lần đầu tiên". Ông giải thích về kịch bản đối đầu này: Đảng Dân chủ có thể liên tục gửi các dự luật đến Nhà Trắng, chỉ để rồi bị ông bác bỏ.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ quyết định liệu Đảng Cộng hòa có giữ được quyền kiểm soát cả 2 viện của Quốc hội trong 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump hay không.

Kết quả bầu cử có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thúc đẩy các dự luật, đảm bảo nguồn ngân sách và thực hiện chương trình nghị sự trong nước của Nhà Trắng.

Đảng Dân chủ được dự đoán có nhiều khả năng giành lại quyền kiểm soát Hạ viện – nơi Đảng Cộng hòa hiện đang nắm giữ thế đa số mong manh với 218 ghế so với 214 ghế của Đảng Dân chủ. Hạ viện hiện còn có một nghị sĩ độc lập và 2 ghế trống.

Theo báo cáo từ Cook Political Report, có 222 ghế tại Hạ viện được đánh giá là chắc chắn, có khả năng cao hoặc nghiêng về phía Đảng Dân chủ; trong khi 195 ghế nghiêng về phía Đảng Cộng hòa, và 18 ghế vẫn chưa thể xác định rõ ràng.

Cuộc đua tại Thượng viện diễn ra gay gắt hơn. Đảng Cộng hòa hiện nắm giữ 53 ghế so với 45 ghế của Đảng Dân chủ; cùng với 2 nghị sĩ độc lập thường bỏ phiếu theo Đảng Dân chủ.

Đảng Dân chủ cần giữ vững tất cả các ghế hiện có tại Thượng viện và giành thêm 4 ghế nữa nếu muốn nắm quyền kiểm soát cơ quan này.

Theo tờ New York Post, hiện có 9 cuộc đua tranh cử gay gắt đang diễn ra tại các bang do Đảng Cộng hòa nắm giữ, so với 3 cuộc đua tại các bang do Đảng Dân chủ kiểm soát.

Cook Political Report đã xếp hạng các cuộc đua tại những bang vốn nghiêng về Đảng Cộng hòa – bao gồm Alaska, Iowa, Kansas, Ohio và Texas – vào nhóm "khó đoán định" (tỉ lệ thắng thua ngang ngửa).

Minh Đức (Theo ABC Online, India Today)