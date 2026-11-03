Bản tin thế giới ngày 03-11: Phái đoàn Nga - Ukraine gặp mặt vào tuần tới, đàm phán chấm dứt xung đột
Bản tin thế giới ngày 03-11: Tổng thống Mỹ hướng sự chú ý tới các dự án cải tạo trước ngày bầu cử; Phái đoàn Nga - Ukraine gặp mặt vào tuần tới, đàm phán chấm dứt xung đột; Ông Zelensky nêu điều kiện để Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga;...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ban-tin-the-gioi-ngay-03-11-phai-doan-nga-ukraine-gap-mat-vao-tuan-toi-dam-phan-cham-dut-xung-dot-post603853.html