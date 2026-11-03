Căn cứ quân sự Colombia bị nã rocket, 4 người chết

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: X

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các băng đảng ma túy và những nhóm nổi dậy đang gia tăng bạo lực nhằm phản ứng lại chiến lược an ninh mới của Chính phủ Colombia.

Theo Thị trưởng thị trấn Planadas (thuộc tỉnh Tolima), ông Juan Camilo Hueje, vụ tấn công xảy ra vào tối 1-11 khi các đối tượng chưa xác định danh tính bắn rocket tự chế từ các bình gas vào một căn cứ quân sự. Một số quả rocket đã rơi trúng bệnh viện gần đó và các ngôi nhà nằm đối diện căn cứ. Ông Hueje cho biết một ngôi trường hiện đang được sử dụng để điều trị cho những người bị thương.

“Chúng tôi lên án cuộc tấn công này - hành động đã gây ảnh hưởng đến bệnh viện, đe dọa tính mạng của bệnh nhân cùng đội ngũ y tế, phá hủy nhà cửa và để lại nỗi đau buồn cho các gia đình”, Thị trưởng Hueje viết trên Facebook hôm 2-11. Ông nói thêm: “Người dân Planadas xứng đáng được sống trong yên bình”.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Abelardo de la Espriella cho biết, một sĩ quan cảnh sát vừa bị sát hại ở miền Nam Colombia. Các nhóm nổi dậy vẫn tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công vào các trạm thu phí tại khu vực Cauca ở phía Tây Nam nước này.

“Chúng tôi sẽ huy động toàn bộ nguồn lực của nhà nước để tiêu diệt các tổ chức tội phạm này”, Tổng thống Abelardo de la Espriella viết. Ông khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục không kích các mục tiêu hợp pháp, tăng cường các chiến dịch đặc biệt và tái khởi động hoạt động phun thuốc từ trên không để tiêu hủy các cánh đồng trồng cây coca.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella. Ảnh: AP

Bà Iris Marín, quan chức phụ trách vấn đề nhân quyền tại Colombia, cho biết hai nhóm nổi dậy đã tranh giành quyền kiểm soát khu vực xung quanh Planadas từ năm 2022. Theo bà, tình trạng bạo lực gần đây càng trở nên gay gắt hơn khi quân đội triển khai các chiến dịch nhắm vào các mỏ khai thác vàng bất hợp pháp gần thị trấn này. Bà Marín khẳng định cuộc tấn công hôm 1-11 là hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Thỏa thuận hòa bình năm 2016 giữa Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) từng giúp giảm bớt bạo lực tại nhiều vùng nông thôn, bao gồm các ngôi làng quanh Planadas. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, bạo lực lại gia tăng khi các băng nhóm ma túy nhỏ hơn và các nhóm nổi dậy tranh giành quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ mà FARC để lại.

Sau khi nhậm chức vào tháng 8, Tổng thống Abelardo de la Espriella đã đình chỉ các cuộc đàm phán hòa bình với những nhóm phiến quân còn lại tại Colombia, đồng thời triển khai một chiến lược an ninh ưu tiên gây áp lực quân sự. Chính quyền của ông đã gia tăng các cuộc không kích nhắm vào những nhóm phiến quân và thành lập một lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp để bảo vệ đường ống dẫn dầu trọng yếu trước các cuộc tấn công từ phía phiến quân.

Đáp lại, một số nhóm phiến quân tại Colombia đã tiến hành các vụ tấn công bằng thiết bị nổ dọc các tuyến đường cao tốc, tìm cách phong tỏa khu vực dân sự, đồng thời nhắm mục tiêu vào các đồn cảnh sát hoặc căn cứ quân sự trong các đô thị.

Theo AP