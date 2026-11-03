Triều Tiên bác cáo buộc liên quan vụ đánh cắp 6 tỷ USD từ Binance

Bà Kim Yo Jong trong một bài phát biểu tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Trong tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) công bố cùng ngày, bà Kim Yo Jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, cho rằng những cáo buộc của FBI là "những lời lẽ vô lý". Bà đồng thời chỉ trích việc Mỹ cho rằng Triều Tiên đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào những nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Bà Kim Yo Jong nhấn mạnh: "Việc Mỹ đánh lạc hướng dư luận quốc tế, khiến họ hiểu lầm rằng mọi tội phạm mạng trên khắp thế giới đều do chúng tôi gây ra, là một hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng nhắm vào CHDCND Triều Tiên".

Bà cũng bác bỏ những cáo buộc liên quan đến vụ tấn công mạng nhằm vào sàn giao dịch Bybit năm 2025, đồng thời cho rằng đây là âm mưu nhằm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín quốc gia của Triều Tiên. Bà khẳng định chính sách nhất quán của chính phủ Triều Tiên là phản đối mọi hành vi ác ý trong không gian mạng.

Trước đó, ngày 31/10, FBI thông báo nhóm tin tặc TraderTraitor có liên hệ với Triều Tiên đứng sau vụ tấn công Binance. Nhóm này cũng bị cáo buộc thực hiện vụ đánh cắp khoảng 1,5 tỷ USD từ nền tảng Bybit hồi tháng 2/2025, từng được đánh giá là vụ trộm tiền điện tử lớn nhất thế giới trước khi xảy ra vụ việc tại Binance.

Sau khi FBI đưa ra cáo buộc, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ thận trọng về khả năng Triều Tiên có liên quan đến vụ việc. Phát biểu với phóng viên tại nơi ở ở bang Florida, ông Trump cho biết Mỹ đang tìm hiểu sự việc và hiện chưa thể xác định liệu Triều Tiên có phải là thủ phạm hay không.

Kể từ khi trở lại nắm quyền, ông Trump nhiều lần phát tín hiệu mong muốn cải thiện quan hệ với Triều Tiên và bày tỏ sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong năm 2026. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa có phản hồi đối với những đề xuất này.

Về phía Binance, kết quả điều tra ban đầu cho thấy vụ việc có thể liên quan đến một máy tính xách tay bị xâm nhập. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra sau đó phát hiện thêm các điểm xâm nhập khác. Trên mạng xã hội X, đồng Tổng giám đốc điều hành Binance Richard Teng cho biết vụ tấn công có sự tham gia của nhiều đối tượng, sử dụng các phương thức phức tạp, trong đó có cơ chế tự hủy khiến công tác điều tra gặp khó khăn.

Ông Teng xác nhận ví nóng của Binance, tức ví kết nối Internet phục vụ giao dịch, đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, phần lớn tài sản của người dùng được lưu trữ trong ví lạnh ngoại tuyến và chỉ được chuyển sang ví nóng khi có yêu cầu rút tiền.

Theo ước tính của công ty phân tích an ninh chuỗi khối (blockchain) TRM Labs (Mỹ), tin tặc đã chuyển khoảng 6,36 tỷ USD khỏi các ví của Binance trên 10 mạng lưới blockchain, phần lớn giao dịch diễn ra trong khoảng 20 phút. TRM Labs cùng nhiều doanh nghiệp và chuyên gia đánh giá đây là vụ đánh cắp tiền điện tử có giá trị lớn nhất từ trước đến nay.

Binance hiện là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới xét theo khối lượng giao dịch hằng ngày. Thông tin về vụ tấn công đã khiến giá nhiều loại tiền điện tử lớn giảm mạnh trong ngày 30/10.