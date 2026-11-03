Tổng thống Mỹ có bài phát biểu trước ngày bầu cử

Phát biểu vào đêm trước ngày bầu cử tại hồ Phản Chiếu trước Đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington, Tổng thống Trump đã chủ động lập luận trước rằng kết quả cuộc bầu cử ngày 3/11 không phản ánh hiệu quả điều hành của ông trên cương vị tổng thống.

Ông nói đảng Cộng hòa “đã nỗ lực hết sức để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này”, đồng thời thừa nhận rằng theo thông lệ lịch sử, đảng của tổng thống đương nhiệm “không giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ”.

Ngoài ra, Tổng thống Trump đã ca ngợi những thành tựu kinh tế mà ông cho là đã đạt được, khẳng định rằng “thu nhập cá nhân đang ở mức cao nhất trong lịch sử” và “tỷ lệ nghèo đang ở mức thấp kỷ lục của mọi thời đại”.

Trong ngày 3/11, khoảng 210 triệu cử tri Mỹ đã đăng ký sẽ quyết định mức độ quyền lực mà Tổng thống Trump có thể nắm giữ trong phần còn lại của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện Mỹ sẽ được đưa ra tranh cử, trong khi cử tri tại 36 bang cũng sẽ bầu thống đốc.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 2/11, hơn 57 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm trước ngày bầu cử 3/11.

R.G