Tên lửa mang đầu đạn chùm của Triều Tiên có thể biến mục tiêu rộng 5–6 hecta 'thành tro bụi'

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 3/11 đưa tin Cục Tên lửa nước này tiến hành vụ thử hôm trước, nhằm đánh giá sức công phá của đầu đạn chùm cỡ trung dùng cho tên lửa hành trình chiến lược.

Vụ phóng thử tên lửa hành trình mang đầu đạn chùm của Triều Tiên

Viện Đầu đạn thuộc Cục Tên lửa tuyên bố loại đầu đạn này có thể biến khu vực mục tiêu rộng 5–6 hecta “thành tro bụi” khi các đạn con phân tán với mật độ cao nhất.

Viện Hệ thống tên lửa hành trình cũng cho biết đã cải thiện khả năng cơ động của tên lửa trong giai đoạn cuối, giúp vũ khí tấn công mục tiêu theo phương thẳng đứng, có tính đến đặc điểm địa hình khu vực.

KCNA không công bố mẫu tên lửa được sử dụng. Thông tin do Triều Tiên đưa ra không kèm bằng chứng độc lập xác nhận sức công phá của đầu đạn.

Vụ thử diễn ra hai ngày sau khi Bình Nhưỡng thử đầu đạn chùm Standard Type 2 dành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật hôm 31/10. Theo KCNA, loại đầu đạn này có thể phá hủy mục tiêu trên diện tích 12–13 hecta, hơn gấp đôi mức được công bố đối với đầu đạn tên lửa hành trình.

Đại diện Cục Tên lửa cho biết Triều Tiên phân loại đầu đạn chùm thành bốn nhóm. Nước này đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 cho phép các đơn vị lựa chọn, sử dụng từng loại phù hợp với yêu cầu tác chiến và đặc điểm mục tiêu.

Đầu đạn chùm chứa nhiều đạn con, được giải phóng để phát tán trên một khu vực rộng. Cơ chế này cho phép vũ khí tác động đến nhiều mục tiêu phân tán, thay vì tập trung sức nổ tại một điểm như đầu đạn thông thường.

Loại vũ khí này có thể đe dọa những nơi tập trung binh lực, phương tiện và trang thiết bị, như sân bay quân sự, cơ sở hậu cần hoặc khu vực tập kết.

Tuy nhiên, một phần đạn con có thể không phát nổ khi chạm đất và tiếp tục gây nguy hiểm sau cuộc tấn công. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cảnh báo tầm ảnh hưởng rộng cùng các đạn con chưa nổ khiến vũ khí chùm gây rủi ro kéo dài đối với dân thường.