Mỹ không kích nhằm vào đảo Qeshm của Iran

Iran đã ghi nhận các tiếng nổ trên đảo Qeshm sáng sớm 3/11. (Nguồn: Anadolu)

Báo Wall Street Journal (WSJ) là nguồn đầu tiên đưa tin về hoạt động quân sự này. Quan chức Mỹ cho biết, các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Iran sử dụng tên lửa đất đối không để đe dọa các tài sản của Mỹ.

Theo WSJ, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô nhỏ nhằm vào những mục tiêu của Iran trong vài tuần qua.

Theo một số quan chức Mỹ, các hoạt động này nhằm ngăn Tehran có khả năng đe dọa hoặc tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có ý nghĩa chiến lược quan trọng.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ngày tuyên bố đã bắn hạ hai máy bay không người lái của Mỹ ở phía Nam đảo Qeshm, thuộc eo biển Hormuz.

Đến sáng sớm 3/11, các hãng thông tấn Iran đưa tin, xảy ra nhiều vụ nổ tại miền Nam nước này, trong đó có đảo Qeshm và thành phố cảng Bandar Lengeh thuộc tỉnh Hormozgan.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết, có 5 tiếng nổ trên đảo Qeshm, trong khi hãng tin bán chính thức Fars dẫn thông tin về các tiếng nổ phát ra từ phía biển ở Bandar Lengeh. Các hãng tin chưa công bố thông tin về thương vong hoặc thiệt hại.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Tehran và Washington tiếp tục trao đổi thông điệp thông qua trung gian nhằm giải quyết căng thẳng liên quan eo biển Hormuz.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei ngày 2/11 xác nhận, hai bên vẫn duy trì liên lạc, đồng thời cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi đã tới Doha để thúc đẩy trao đổi thông qua vai trò trung gian của Qatar.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách giảm nhẹ khả năng xảy ra một cuộc đối đầu quân sự quy mô lớn mới với Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Phát biểu với báo giới ngày 2/11, ông Trump nói Mỹ đã chiến thắng trong cuộc xung đột với Iran và cho rằng tình hình hiện nay khó có thể gọi là xung đột do hai bên không giao tranh trong nhiều tháng.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News cùng ngày, ông Trump tiếp tục khẳng định Mỹ đã phá hủy toàn bộ tiềm lực hạt nhân của Iran, đồng thời cảnh báo, Washington có thể tấn công địa điểm Núi Pickaxe, được cho là có liên quan chương trình hạt nhân của Tehran, bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ông cũng nhận định Iran rất muốn đạt thỏa thuận và khả năng hai bên đi đến một thỏa thuận là khá cao.

Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2, khiến Tehran đáp trả bằng các đòn tập kích nhằm vào Israel và các tài sản của Mỹ trong khu vực. Hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 4. Ngày 18/6, Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ về tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, song việc triển khai bị đình trệ do bất đồng về các vấn đề an ninh tại tuyến hàng hải này.