ASIAD 2026: Cầu mây nữ Việt Nam toàn thắng vào bán kết, tiến gần mục tiêu bảo vệ HCV

Trưa 1.10, đội nữ Việt Nam với bộ tứ Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Lê Ngọc Tuyết gặp đội nữ Philippines ở lượt trận cuối vòng bảng.

Đội 4 người Việt Nam (áo vàng) thể hiện phong độ ấn tượng tại vòng bảng

Hai đội giằng co ở những điểm số đầu tiên, nhưng sau khi hòa 5-5, Việt Nam bắt đầu tạo khác biệt nhờ những pha tấn công hiệu quả và khả năng chắn lưới chắc chắn.

Các cô gái Việt Nam lần lượt dẫn 12-8, 13-10 trước khi kết thúc set đầu với chiến thắng 15-11.

Sang set 2, thế trận thuận lợi hơn cho đội tuyển Việt Nam. Những phương án tấn công đa dạng của Nguyễn Thị My cùng đồng đội khiến hàng phòng ngự Philippines gặp nhiều khó khăn. Hàng chắn tiếp tục phát huy hiệu quả, giúp Việt Nam có thời điểm tạo cách biệt 8 điểm và giành chiến thắng 15-7.

Sau 3 trận, Việt Nam toàn thắng Ấn Độ, Thái Lan và Philippines cùng tỷ số 2-0, đứng đầu bảng A và giành vé vào bán kết. Tại trận đấu tại vòng 4 đội mạnh nhất diễn ra lúc 12 giờ ngày 2.10, các cô gái Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B là Nhật Bản.

Các cô gái Việt Nam đã vào bán kết, tiến gần đến mục tiêu bảo vệ tấm HCV

Ở bảng B, Indonesia cũng toàn thắng cả 3 trận và đứng đầu bảng, qua đó gặp Thái Lan ở trận bán kết còn lại.

Với thành tích ấn tượng tại vòng bảng, Nguyễn Thị Yến và các đồng đội đang tiến gần hơn đến mục tiêu bảo vệ tấm HCV. Sau những gì đã thể hiện, đội tuyển nữ Việt Nam có thêm sự tự tin trước thử thách quyết định.

Trong khi đó, đội 4 người nam Việt Nam đang đứng trước trận đấu quan trọng. Sau khi thắng Myanmar 2-1 ở trận ra quân, các VĐV nhận thất bại 0-2 trước Ấn Độ.

Đội nam Việt Nam sẽ gặp Philippines lúc 7 giờ ngày 2.10 ở lượt cuối bảng A để tranh vé vào bán kết.