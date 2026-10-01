Việt Nam giành HCĐ Esports tại ASIAD 2026

Sáng 1/10, đội tuyển Liên minh huyền thoại Việt Nam đối đầu Đài Bắc Trung Hoa tại bán kết nội dung Esports ASIAD 2026. Dù khởi đầu thuận lợi, các tuyển thủ Việt Nam không thể duy trì lợi thế và nhận thất bại chung cuộc 0-2.

Ở ván đầu tiên, Việt Nam nhập cuộc tốt và có thời điểm dẫn 12-3 về mạng hạ gục, hơn đối thủ 3.200 vàng sau 17 phút. Tuy nhiên, Đài Bắc Trung Hoa dần lấy lại thế trận sau khi kiểm soát thành công Baron Nashor. Từ đó, đối thủ liên tục gây sức ép, đảo ngược thế trận và phá hủy nhà chính Việt Nam.

Đội tuyển Liên minh huyền thoại Việt Nam giành tấm HCĐ sau thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa. Ảnh: Esports Việt Nam

Sang ván hai, Đài Bắc Trung Hoa nhanh chóng chiếm ưu thế. Đến phút 18, đối thủ dẫn 19-8 về mạng hạ gục, 4-0 về số trụ và hơn 9.000 vàng. Việt Nam không thể tìm được phương án thu hẹp khoảng cách.

Sau khi tiếp tục kiểm soát Baron ở phút 26, Đài Bắc Trung Hoa tràn vào căn cứ và kết thúc ván đấu với tỷ số 26-10 về mạng hạ gục, 9-0 về số trụ, qua đó giành chiến thắng 2-0.

Thất bại ở bán kết giúp đội tuyển Liên minh huyền thoại Việt Nam chỉ giành HCĐ ASIAD 2026. Đây là tấm HCĐ thứ hai của Esports Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.

Tính đến 10h ngày 1/10, Đoàn thể thao Việt Nam có 21 huy chương, gồm 2 HCV, 1 HCB và 18 HCĐ, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp.