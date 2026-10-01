150 vận động viên tranh tài Kéo co

Vận động viên tham gia thi đấu.

Giải Kéo co năm nay thu hút 150 vận động viên đến từ 12 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tham gia tranh tài. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực và nỗ lực thể hiện sức mạnh đồng đội.

Giải tổ chức thi đấu 9 nội dung, gồm: hỗn hợp 510kg; hỗn hợp 550kg; đồng đội nam 520kg; đồng đội nữ 480kg; đồng đội nam 600kg; đồng đội nữ 560kg; đồng đội nam 560kg; đồng đội nữ 520kg và hỗn hợp 530kg.

Theo kế hoạch, các nội dung thi đấu môn Kéo co diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3-10.