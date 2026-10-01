Nếu hòa ĐT Pakistan, ĐT Việt Nam có giữ được ngôi Nhì bảng? Nếu thua thì sao?

ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Pakistan ở lượt trận cuối bảng B tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là trận quyết định khả năng giành quyền dự trận tranh hạng Ba của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Sau 2 lượt trận, ĐT Thái Lan dẫn đầu bảng B với 6 điểm, ĐT Việt Nam đứng thứ Nhì với 3 điểm. ĐT Philippines và ĐT Pakistan cùng có 1 điểm. Theo thể thức giải, 2 đội Nhì của 2 bảng sẽ gặp nhau ở trận tranh hạng Ba.

ĐT Việt Nam không thể vượt qua ĐT Thái Lan ở bảng B sau khi thua trận đối đầu. Ảnh: TPO.

Thắng hoặc hòa ĐT Pakistan, ĐT Việt Nam đều giữ vị trí Nhì bảng

Nếu thắng ĐT Pakistan, ĐT Việt Nam có 6 điểm và chắc chắn đứng thứ Nhì. ĐT Việt Nam không thể vượt ĐT Thái Lan ở bảng B, bởi ngay cả khi 2 đội bằng điểm, ĐT Việt Nam vẫn xếp sau do thua trận đối đầu.

Nếu hòa ĐT Pakistan, ĐT Việt Nam có 4 điểm. ĐT Philippines cũng chỉ có thể đạt tối đa 4 điểm sau lượt đấu cuối nếu thắng ĐT Thái Lan.

Trong trường hợp ĐT Việt Nam và ĐT Philippines bằng điểm, thành tích đối đầu được ưu tiên xét trước nên nhờ chiến thắng 1-0 trước ĐT Philippines mà ĐT Việt Nam sẽ xếp trên.

Như vậy, một trận hòa trước ĐT Pakistan là đủ để ĐT Việt Nam giữ vị trí thứ Nhì và vào trận tranh hạng Ba, bất kể kết quả trận ĐT Thái Lan - ĐT Philippines.

ĐT Việt Nam đến Jakarta (Indonesia), chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Pakistan. Ảnh: VFF.

Nếu thua ĐT Pakistan, Việt Nam còn cơ hội đá trận tranh hạng Ba không?

Nếu thua, ĐT Việt Nam dừng ở 3 điểm, trong khi ĐT Pakistan sẽ có 4 điểm và chắc chắn xếp trên. Khi đó, ĐT Việt Nam sẽ mất vị trí thứ Nhì và không giành quyền dự trận tranh hạng Ba, dù ĐT Philippines thắng, hòa hay thua ĐT Thái Lan.

Vì vậy, ĐT Việt Nam cần ít nhất một trận hòa trước ĐT Pakistan để giành tấm vé vào trận tranh hạng Ba.

Trận ĐT Việt Nam - ĐT Pakistan sẽ diễn ra lúc 16h ngày 2/10.