Bình Định FC ra mắt trước thềm Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2026

Bình Định FC do ông Nguyễn Xuân Đăng giữ cương vị Chủ tịch CLB và ông Lê Minh Mính đảm nhận vai trò huấn luyện viên, dẫn dắt đội bóng tại Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2026.

Đây là đại diện duy nhất của tỉnh Gia Lai tham gia, với lực lượng chủ yếu là những cầu thủ trẻ của địa phương. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu của đội bóng trước khi bước vào giải.

Bình Định FC chính thức ra mắt, giới thiệu lực lượng tham gia Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2026. Ảnh: H.V

Theo công bố, Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 12-10 đến 9-11, với sự tham gia của 12 đội bóng, được chia thành 2 bảng.

Bình Định FC góp mặt ở bảng A (do Công ty TNHH Thể thao Vạn Xuân đăng cai) cùng các đội: Hạng Ba Hà Nội, Hà Nội Bulls, Hưng Khôi Hà Nội, Trung tâm Thể thao II tỉnh Ninh Bình và Vạn Xuân Đan Phượng. Các đội thi đấu tại sân vận động xã Đan Phượng (TP. Hà Nội).

Bảng B (do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đăng cai) gồm 6 đội: An Giang, Đồng Nai, Hồ Chí Minh United, STP Food TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo Thể thao Khánh Hòa và Đồng Tháp. Các trận đấu của bảng này diễn ra tại sân vận động Tiền Giang và sân Sơn Quy (tỉnh Đồng Tháp).

Bình Định FC (áo xanh) và Quy Nhơn United giao hữu, tạo cơ hội để đội bóng rà soát lực lượng, tích lũy kinh nghiệm trước mùa giải. Ảnh: H.V

Ở vòng bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt (đi và về), tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Theo điều lệ, 4 đội bóng có thứ hạng cao nhất, gồm 2 đội đứng đầu và 2 đội xếp thứ nhì ở mỗi bảng sẽ giành quyền tham dự Giải bóng đá hạng nhì quốc gia năm 2027.

Sự góp mặt của Bình Định FC tại Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2026 tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ địa phương được thử sức ở sân chơi quốc gia, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn.

Đây cũng là môi trường giúp đội bóng từng bước định hình lực lượng và lối chơi. Hành trình tại giải sẽ là cơ hội để bóng đá Gia Lai phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố trẻ, tạo nguồn cầu thủ kế cận cho bóng đá địa phương, hướng đến các sân chơi có trình độ chuyên môn cao hơn.