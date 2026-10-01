HLV Thomas Tuchel cảnh báo tuyển Anh có thể mất 10 năm để tìm người thay thế Harry Kane

Harry Kane tiếp tục nâng cao thành tích ghi bàn cho tuyển Anh khi lập công trong chiến thắng 2-0 trước Cộng hòa Séc tại Nations League hôm thứ Ba.

Đây là bàn thắng thứ 87 của tiền đạo Bayern Munich cho đội tuyển quốc gia, giúp anh đứng thứ tám trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử bóng đá quốc tế.

Hiện chỉ có ba cầu thủ từng vượt mốc 100 bàn cho đội tuyển quốc gia gồm Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha với 146 bàn, Lionel Messi của Argentina với 125 bàn và Ali Daei của Iran với 108 bàn.

Harry Kane có thể sớm đạt cột mốc 100 bàn thắng cho đội tuyển Anh. Ảnh: Getty

Với Kane chỉ còn cách cột mốc 100 bàn 13 pha lập công, HLV Thomas Tuchel tin rằng tiền đạo 33 tuổi hoàn toàn có khả năng gia nhập nhóm đặc biệt này.

“Cậu ấy đang tiến gần đến cột mốc đó. Cậu ấy lại ghi bàn nữa. Còn 13 bàn thắng nữa”, Tuchel nói.

Khi được hỏi liệu Kane có thể đạt 100 bàn cho tuyển Anh hay không, chiến lược gia người Đức đáp: “Mười ba trận đấu nữa. Trước hết, bạn sẽ không bao giờ có một Harry Kane thứ hai. Anh ấy là cầu thủ ghi bàn ở đẳng cấp cao nhất”.

“Sẽ có người khác thay thế, nhưng đó không phải là Harry hay một bản sao của Harry. Chúng ta sẽ tìm ra giải pháp khi đến lúc đó, nhưng có lẽ không phải là tôi. Có thể phải mất thêm 10 năm nữa”.

Kane tiến gần kỷ lục của Peter Shilton

Kane cũng chuẩn bị có lần thứ 124 khoác áo tuyển Anh khi đối đầu Croatia vào thứ Bảy. Thành tích này sẽ đưa anh tiến gần kỷ lục 125 lần ra sân cho Tam Sư của huyền thoại Peter Shilton.

Tiền đạo Bayern Munich từng vượt qua Wayne Rooney để trở thành chân sút số một trong lịch sử tuyển Anh với 53 bàn thắng cách đây ba năm.

Hiện Kane đã nâng thành tích lên 87 bàn và tiếp tục hướng tới những cột mốc mới.

Tuchel cho rằng có thể phải mất thêm 10 năm nữa nước Anh mới tìm được một tiền đạo như Kane. Ảnh: Getty Images

Dù vậy, Kane cho biết anh không muốn nghĩ quá xa về mục tiêu 100 bàn.

“Tôi không thích nghĩ quá xa, nhưng tất nhiên, điều đó đang đến gần hơn. Ghi được 100 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia chắc chắn sẽ là một điều đặc biệt”, Kane chia sẻ.

“Tôi vẫn cảm thấy như mới hôm qua mình vừa phá kỷ lục và lúc đó đang ở Italy để làm điều đó. Các mùa giải đến rồi đi rất nhanh, vì vậy tôi chỉ thích được ra sân cùng các đồng đội, khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Anh và điều đó sẽ không thay đổi. Nhiệm vụ hàng đầu của tiền đạo là ghi bàn, và tôi biết điều đó, và tôi thích làm điều đó”.

Ở cấp CLB, Kane cũng trải qua một mùa giải ấn tượng khi ghi 73 bàn cho Bayern Munich mùa trước và đang hướng tới cuộc đua Quả bóng Vàng.

Kane hài lòng với chiến thắng dù tuyển Anh chưa hoàn hảo

Bàn thắng vào lưới Cộng hòa Séc tiếp tục mang đến cho Kane cảm giác đặc biệt, dù anh thừa nhận tuyển Anh vẫn còn nhiều điều cần cải thiện trong khâu tấn công.

“Đó vẫn là cảm giác tuyệt vời nhất và thật tuyệt khi ghi được bàn thắng ngay trước khi rời sân”.

Theo đội trưởng tuyển Anh, vai trò của anh không chỉ nằm ở việc ghi bàn mà còn bao gồm tham gia xây dựng lối chơi, chuyền bóng và tạo khoảng trống cho các đồng đội.

Tuyển Anh không có màn trình diễn thuyết phục nhất trước Cộng hòa Séc, nhưng Kane cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là kết quả, tuyển Anh đã có chiến thắng trước Cộng hòa Séc.