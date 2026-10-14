Công an kịp thời ngăn chặn vụ 'bắt cóc online', lừa đảo 1,2 tỷ đồng

Công an làm việc với sinh viên bị "bắt cóc online". (Ảnh: Công an cung cấp)

Công an phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh vừa giải cứu nam sinh viên T.A (sinh năm 2008), Trường đại học Dầu khí bị những đối tượng lừa đảo "bắt cóc online". Qua đó, kịp thời ngăn chặn em này chuyển 1,2 tỷ đồng cho chúng.

Trước đó, chiều 13/10, Công an phường Bà Rịa tiếp nhận tin báo từ Trường đại học Dầu khí về việc sinh viên T.A rời khỏi ký túc xá từ sáng 12/10. Em T.A có biểu hiện lo lắng, nhiều lần liên hệ hối thúc gia đình chuyển gấp 1,2 tỷ đồng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bà Rịa đã khẩn trương rà soát, xác minh và nhận định đây là thủ đoạn “bắt cóc online”, có dấu hiệu lừa đảo giả danh cơ quan chức năng.

Chỉ khoảng 30 phút sau, Công an phường Bà Rịa đã xác định chính xác vị trí của em T.A khi đang ở trong một nhà nghỉ trên địa bàn và tiếp cận, giải thích, giải tỏa tâm lý cho nạn nhân. Qua đó, kịp thời ngăn chặn em này chuyển 1,2 tỷ đồng cho đối tượng lừa đảo.

Làm việc với cơ quan công an, em T.A cho biết sáng 12/10 mình nhận được điện thoại của các đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan điều tra và bịa đặt mình có liên quan một đường dây rửa tiền đặc biệt nghiêm trọng.

Đối tượng lừa đảo gọi điện đe dọa bắt tạm giam liên tục, uy hiếp tinh thần và ép em này đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn, tuyệt đối giữ bí mật, cắt đứt liên lạc với gia đình và yêu cầu kết nối ứng dụng Zoom để giám sát 24/24 giờ.

Dính bẫy, em T.A đã làm theo những gì kẻ lừa đảo yêu cầu. Chúng yêu cầu em này liên lạc với bố mẹ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định. Để lấy được tiền của gia đình em T.A, nhóm lừa đảo còn làm giả giấy báo trúng tuyển chương trình liên kết đào tạo giữa Trường đại học Dầu khí và Học viện Mỏ-Công nghệ New Mexico (Mỹ), ép em này gửi cho gia đình để “chứng minh tài chính du học”.

Qua vụ việc trên, Công an phường Bà Rịa đề nghị, quần chúng nhân dân, nhất là phụ huynh, học sinh và sinh viên nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã số sinh viên cho người lạ; không làm theo hướng dẫn, yêu cầu qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án; không chuyển tiền khi có yêu cầu bất thường.

Khi nhận được điện thoại yêu cầu chuyển tiền cho con cái với dấu hiệu bất thường, phụ huynh cần bình tĩnh liên hệ với giáo viên, bạn bè của con để kiểm tra.