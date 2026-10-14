Trao thưởng chuyên án triệt phá đường dây xuất nhập cảnh trái phép XC726p

Sáng 14/10, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết và trao thưởng thành tích đấu tranh với hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép của người nước ngoài, mang phiên hiệu Chuyên án XC726p. Chủ trì hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Ngọc Lâm

Chuyên án do Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ cùng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng tại các tỉnh, thành phố trọng điểm gồm: Lào Cai, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải đoàn Biên phòng 38.

Quá trình điều tra và triệt phá được chia làm 3 giai đoạn với nhiều tỉnh, thành tham gia, thể hiện sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng nghiệp vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh Chuyên án XC726p. Ảnh: Ngọc Lâm

Cụ thể, tại giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 20/7 đến 22/8 tại Khánh Hòa và Hải Phòng, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng người Việt Nam gồm Trần Thanh Hiếu (sinh năm 1984, trú tại TP. Đồng Nai) và Nguyễn Văn Sản (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Ninh Bình), cùng 7 công dân Trung Quốc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 4/2026 đến khi bị phát hiện, các đối tượng này đã tổ chức gần 20 lần cho khoảng 60 người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép.

Tiếp nối thành công của giai đoạn đầu, giai đoạn 2 được triển khai từ ngày 23/8 đến 27/8 tại Quảng Ninh. Lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng người Việt Nam gồm Bùi Minh Dương (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Thanh Hóa), Vũ Đại Minh (sinh năm 1996) và Nguyễn Tiến Phong (sinh năm 1996) cùng trú tại tỉnh (thành phố) Quảng Ninh, cùng với 8 người Trung Quốc.

Qua khai thác, từ tháng 7/2026 đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã tổ chức 13 lần cho khoảng 75 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

Thiếu tướng Bùi Thế Tuyên, Cục trưởng Cục Trinh sát, Bộ đội Biên phòng rút kinh nghiệm đấu tranh chuyên án. (Ảnh: Lê Hiếu)

Bước sang giai đoạn 3 diễn ra từ ngày 29/8 đến 27/9 tại Lào Cai, Quảng Trị và Khánh Hòa, Ban chuyên án tiếp tục bóc gỡ các mắt xích quan trọng.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lưu Trí Quân (sinh năm 1981, quốc tịch Trung Quốc); Lê Phúc (sinh năm 1993) và Trương Quang Hào (sinh năm 1991) cùng trú tại thành phố Đà Nẵng do có hành vi tổ chức cho 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng bắt giữ Lê Thị Phương Tâm (sinh năm 1982, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh), là đối tượng chuyên vận chuyển người có nhu cầu xuất, nhập cảnh trái phép để bàn giao cho Lê Phúc và Trương Quang Hào.

Đánh giá về tính chất của vụ án, Ban chuyên án cho biết các đường dây này hoạt động trên không gian rộng với nhiều địa bàn, liên quan đến nhiều đối tượng và được tổ chức hết sức chặt chẽ.

Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi khi triệt để lợi dụng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin có mã hóa để liên lạc, thỏa thuận giá cả, thanh toán cũng như điều phối di chuyển, đưa đón người. Điều này đã gây ra không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình thâm nhập, thu thập tài liệu và triệt phá.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện nhấn mạnh, XC726p là chuyên án phức tạp, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ tham gia phải hết sức thận trọng trong điều tra, xác minh nhằm làm rõ tính chất, mức độ vi phạm để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng cần triển khai các biện pháp đấu tranh khẩn trương, chặt chẽ, luôn nắm chắc thời cơ để phá án hiệu quả.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng yêu cầu Cục Trinh sát tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp tại hội nghị, đánh giá thực chất kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm áp dụng vào công tác nghiệp vụ thực tế.

Trên cơ sở đó, đơn vị cần chủ động nghiên cứu, tham mưu bổ sung các chủ trương, biện pháp đấu tranh sắc bén hơn, phù hợp với phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng tổ chức, môi giới xuất, nhập cảnh trái phép trong tình hình mới.