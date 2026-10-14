Chiêu trò livestream 'mở ngọc trai': Hứa lãi tiền tỷ, coi chừng sập bẫy mất trắng

Những buổi livestream "mở ngọc trai" với lời quảng cáo trúng ngọc quý trị giá hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và cam kết thu mua lại với giá cao đang trở thành công cụ để các đối tượng lừa đảo giăng bẫy trên không gian mạng.

Theo Công an phường Trấn Biên, TP Đồng nai thời gian gần đây xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới thông qua các livestream "mở ngọc trai". Trong các buổi phát trực tiếp, đối tượng liên tục giới thiệu những viên ngọc được cho là hiếm, có giá trị rất lớn, đồng thời sử dụng nhiều tài khoản bình luận tương tác nhằm tạo hiệu ứng đám đông và tăng độ tin cậy.

Người xem sau đó được mời tham gia đầu tư bằng cách nạp tiền mua ngọc với lời hứa sẽ được thu mua lại với giá cao, mang về khoản lợi nhuận hấp dẫn. Đánh vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, nhiều người đã tin tưởng chuyển tiền cho các đối tượng.

Sập bẫy vì liên tiếp phát sinh các khoản phí

Khi nạn nhân đã nộp tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền như phí xác minh, phí giao dịch, phí kích hoạt tài khoản hoặc nâng cấp gói đầu tư để nhận lợi nhuận cao hơn.

Lừa đảo qua livestream “mở ngọc trai”. Ảnh: Công an TP Đồng Nai

Mỗi lần chuyển tiền lại xuất hiện một điều kiện mới. Đến khi nạn nhân không còn khả năng nộp thêm hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, các đối tượng lập tức khóa tài khoản, cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Theo cơ quan Công an, giá trị của các viên ngọc, mức giá thu mua cũng như cam kết thanh toán đều có thể do các đối tượng tự đưa ra, không có bất kỳ căn cứ kiểm chứng độc lập nào. Việc mở ngọc trực tiếp trên livestream cũng không đồng nghĩa với giao dịch minh bạch hay đảm bảo lợi nhuận như quảng cáo.

Công an phường Trấn Biên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức livestream kêu gọi nạp tiền, cam kết mua lại sản phẩm với giá cao hoặc bảo đảm sinh lời.

Người dân không nên chuyển tiền chỉ dựa trên những lời quảng cáo, bình luận trên mạng xã hội và tuyệt đối không tiếp tục nộp thêm các khoản phí khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

"Không có khoản lợi nhuận nào được bảo đảm chỉ bằng những lời quảng cáo trên mạng", Công an phường Trấn Biên nhấn mạnh, đồng thời khuyến cáo người dân kiểm chứng kỹ thông tin, không để tâm lý ham lợi nhuận chi phối, tránh trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.